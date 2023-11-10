Beşiktaş'ta görevinden istifa eden Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi.
Genç teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camiaya veda etti.
Burak Yılmaz paylaşımında, "Her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
İLK TECRÜBESİ VE İSTATİSTİKLERİ
Sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Burak Yılmaz, kariyerinin ilk antrenörlük tecrübesine siyah-beyazlı takımda adım attı.
İlerleyen süreçte Şenol Güneş'in istifası ve yönetimin olağanüstü genel kurul kararı alması üzerine teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, teknik direktör sıfatıyla Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti.
Genç teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camiaya veda etti.
Burak Yılmaz paylaşımında, "Her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
İLK TECRÜBESİ VE İSTATİSTİKLERİ
Sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Burak Yılmaz, kariyerinin ilk antrenörlük tecrübesine siyah-beyazlı takımda adım attı.
İlerleyen süreçte Şenol Güneş'in istifası ve yönetimin olağanüstü genel kurul kararı alması üzerine teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, teknik direktör sıfatıyla Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti.
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda; "Her şey için teşekkür ederim." pic.twitter.com/T70x1tYVWh
— Sporx (@sporx) November 10, 2023
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