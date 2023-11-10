Burak Yılmaz'dan istifa sonrası ilk açıklama!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılığından sonra takımın başına getirilen Burak yılmaz, istifa kararının ardından veda paylaşımı yaptı.

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Burak Yılmaz'dan istifa sonrası ilk açıklama!
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10 Kasım 2023 13:54
Son güncelleme 10 Kasım 2023 14:02
Beşiktaş'ta görevinden istifa eden Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi.

Genç teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camiaya veda etti.

Burak Yılmaz paylaşımında, "Her şey için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İLK TECRÜBESİ VE İSTATİSTİKLERİ

Sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan Burak Yılmaz, kariyerinin ilk antrenörlük tecrübesine siyah-beyazlı takımda adım attı.

İlerleyen süreçte Şenol Güneş'in istifası ve yönetimin olağanüstü genel kurul kararı alması üzerine teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz, teknik direktör sıfatıyla Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti.

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