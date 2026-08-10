Haber Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:26 - Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2026 00:26

Bugün ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam, günün yemek önerisi

Yemek tarihi arayanlar ve kararsız olanlara alternatif yardımı yapabilmek için bugün ne pişirsem seçeneklerini bir araya getirdik. Ne pişireceğini bilemeyen veya karar vermek için tavsiye isteyen ev hanımları bugün ne pişirsem sorusunu arama yaparak çözüm arıyor. Bunun sebebi farklı alternetifler bugün ne pişireceğinizi sizlere önerebilir ve faydası dokunabilir. Bugün ne pişirsem? Bugün ne yemek yapsam? Yemek tarifi önerileri ile birlikte haberimizde...

Bugün ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam, günün yemek önerisi
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Ev hanımlarının her gün sorduklar bugün ne pişirsem sorusuna bir nebze de olsa yardımcı olabilmek için bilgiler derledik. Her gün nasıl yemek yapacağını düşünen ev hanımları eşlerine çocuklarına akrabalarına veya komşularına bugün ne pişirsem diyerek fikir alışverişi yapıyor. Fikir alışverişi yaparken de birbirleri ile konuşan ev hanımlar bugün ne pişirsem şeklinde görüş bildirip fikir isteyebiliyor. Yemeklerden öğle yemeği akşam yemeği ve sabah kahvaltısında pişirilecek farklı veya yeni şeylerin dışında akıllara o anda gelmeyecek seçenekler olabiliyor.
Yemek önerileri sayesinde bugün ne pişirsem sorunuza ilişkin farklı alternatifler bulabilirsiniz.

BUGÜN NE PİŞİRSEM SEÇENEKLERİ

Etli Pilav Tarifi
Nohutlu pilav
Arpa Şehriye Pilavı
Nohutlu Bulgur Pilavı
Yeşil Fasulye
Mantar Yemeği
Haşlama Et Yemeği
Tekirdağ köftesi
Patates Oturtma
Arnavut Ciğeri
Çeşnili Et Sote
Köfteli Patates Yemeği
Etli Patates Yemeği
Güveçte Et Sote
Etli Bezelye
Fırında Et Haşlama
Izgara Köfte
Sebzeli Tavuk



Salatalar: Bu kadar güzel yemeklerin üzerine şimdi bir de güzel bir salata hazırlayalım.

Sebzeli Yoğurtlu Salata
Göbek Salata
Yumurta Salatası
Garnitürlü Patates Salatası
Semizotu Salatası
Turplu Kıvırcık Salatası
Kuru Fasulye Piyazı

Tatlılar


Revani Tatlısı
Ayva Tatlısı
Tarçınlı Cevizli irmik Helvası
Çatal Tatlısı
Lokma Tatlısı
Ekmek Kadayıfı Tatlısı
Kadayıf Dolması
Sütlaç Tarifi
Tiramisu
Supangle Tarifi
Bitter Çikolatalı Puding
Şekerpare
Güllaç



Aparatifler: Son olarak sofranızın süsü diyebileceğiniz aparatif tariflerimizden beğendiklerinizi sofranıza ekleyebilirsiniz.
Zeytinyağlı Sarma
Ispanaklı Börek
Patates Topları
Soğan Halkası
İçli Köfte
Kaşarlı Patlıcan Kızartma
Kırmızı Mercimek Köftesi

KOLAY DÜĞÜN ÇORBASI

Malzemeler:

Yarım kilo kuzu gerdan eti
3 tepeleme yemek kaşığı un
4 yemek kaşığı yoğurt
1 yumurtanın sarısı
Bir tutam pul biber
3 yemek kaşığı tereyağı
Limon suyu

Tarif:

Kuşbaşı şeklinde doğradığınız etleri su dolu bir tencerede haşlayın.
Çorbanın çeşnisini oluşturmak için yoğurt ve unu, yumurta sarısı ve limon suyunu iyice çırpın.
Hazırlanan bu karışımın üzerine haşlanan etleri de ekleyip birkaç dakika kısık ateşte pişirelim.
Tereyağını pul biberi eşliğinde bir tavada eritin.
Bunların arından çorbanızın tuzu ve tereyağı ile erittiğiniz pul biberi çorbanızın üzerinde gezdirin.
Çorbanız hazır. Afiyet olsun.

KAHVALTI ÖNERİSİ

Patatesli Menemen Tarifi

Malzemeler :

1 tane patates
3 tane biber
3 tane domates
3 tane yumurta
dilerseniz kaşar peyniri rendesi
tuz, pulbiber(isterseniz)

Hazırlanışı :

Patatesleri soyuyoruz ve dilimleyip küp küp doğruyoruz. Tavada yağda kavuruyoruz. Patatesler kızarmaya başlayınca ince doğradığımız biberleri de ekliyoruz. Biberler de piştikten sonra yemeklik doğradığımız domatesleri ekliyoruz. Tuzunu ve pul biberi ekledikten sonra karıştırıyoruz ve üzerine yumurta kırıyoruz. Kaşar peyniri rendesi serpiyoruz. Üzerine ve yumurtaları çok fazla karıştırmadan tavanın kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz.
Afiyet olsun.



ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

Hamurunu hazırlamak İçin;

2 su bardağı un
10 su bardağı su
Bir tutam tuz

Çorbası İçin;

1 tüm tavuk
2 limon suyu
Yarım çay bardağı sıvıyağ
2 yemek kaşığı domates salçası
Yarım su bardağı un
Bir tutam tuz

ARABAŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Bir tarafta düdüklü tencerede haşlamaya bıraktığınız tavuğun yanında 6 bardak suyu bir tencereye koyup kaynatmaya başlayın.
Diğer tarafta 4 bardak suyu bir kabın içerisine koyup üzerine unu ekledikten hafiften açmaya başlayın.
Kaynamak için bıraktığınız 6 bardak suyu, kaynama işlemi tamamlanınca unlu suyun içerisine yavaş yavaş ekleyin ve kıvamını alana kadar karıştırmaya devam edin.
Kıvamını aldıktan sonra tepsiye dökün ve soğumasını bekleyin. Soğuma işlemini beklerkeni çorba için haşlanan tavuğu çıkarın ve keyfinize göre didikleyin.
Başka bir tarafta ise bir tencere yağı ve salçayı koyarak kavurun. Kavrulduktan sonra üzerine tavuğun suyunu ekleyip kaynatın. O kaynarken yine çorbası için unu bir tavada kavurun.
Kaynayan çorbaya kavurduğunuz unu, didiklediğiniz tavuğu, ekşisini ve tuzunu atarak pişirin. Soğuyan hamurun ortasına pişen çorbayı bir kase ile koyarak servis edin.

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU TAVUK (6 KİŞİLİK)

Malzemeler:

1 Adet bütün tavuk göğsü
1 büyük soğan
1'er adet kırmızı ve yeşil biber
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı pul biber
Bir tutam karabiber

Beşamel sos malzemeleri:

3 su bardağı süt
Tepeleme 2 yemek kaşığı un
40 gram tereyağı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber

Patatesler için malzemeler:

3 adet çok büyük olmayan patates
1 tatlı kaşığı kekik
Yarım çay kaşığı tuz
Bir tutam kırmızı toz biber
yarım çay bardağı zeytinyağı
100 gram kaşar peyniri



PATLICAN SALATASI

Malzemeler:

4 adet patlıcan
2 adet domates
1 adet kırmızı biber
2 adet yeşil biber
1 adet soğan
3 adet sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
1/2 limon suyu

Tarif:

Biberler ve patlıcanlar fırında veya ocakta közlenir. ( Daha lezzetli olması için fırında közlemenizi öneririz)

Közledikten sonra kabukları soyulup küçük küçük doğranır.

Domatesler küp küp doğrandıktan sonra soğan ince ince kesilir ve derin bir kaseye alınır.

Üzerine doğranan maydanozlar, dövülen sarımsaklar, tuz, limon suyu ve zeytinyağı ilave edilip karıştırılır.

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