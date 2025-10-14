Haber Tarihi: 14 Ekim 2025 09:43 - Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 09:43

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Ekim 2025

Bugün (14 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 14 Ekim maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Ekim 2025
Abone Ol
14 Ekim Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 14 Ekim Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

14 Ekim Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 14 Ekim maç takvimi

14 EKIM GÜNÜN MAÇLARI

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri

21:45 Türkiye - Gürcistan (TV8)

21:45 İspanya - Bulgaristan

21:45 Portekiz - Macaristan

21:45 İrlanda Cumhuriyeti - Ermenistan

19:00 Estonya - Moldova

21:45 İtalya - İsrail

21:45 Andorra - Sırbistan

21:45 Letonya - İngiltere

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Galatasaray'da stoper arayışı: 4 adaylı formül Galatasaray Galatasaray'da stoper arayışı: 4 adaylı formül
Portekiz - Macaristan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Portekiz - Macaristan maçı canlı izle şifresiz Gündem Portekiz - Macaristan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Portekiz - Macaristan maçı canlı izle şifresiz
Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu: Listede 4 Türk! Dünya Futbolu Avrupa'nın 5 büyük liginde 21 yaş altı en skorer 10 futbolcu: Listede 4 Türk!
Fenerbahçe'de Tedesco'nun transfer listesi ortaya çıktı! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco'nun transfer listesi ortaya çıktı!
İspanya - Bulgaristan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | İspanya - Bulgaristan maçı canlı izle şifresiz Gündem İspanya - Bulgaristan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | İspanya - Bulgaristan maçı canlı izle şifresiz
AYM'den 'Kaçak maç yayını' kararı: TFF'nin yetkisi kalktı! Futbol AYM'den 'Kaçak maç yayını' kararı: TFF'nin yetkisi kalktı!
Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Türkiye - Gürcistan maçı canlı izle şifresiz Gündem Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Türkiye - Gürcistan maçı canlı izle şifresiz
Fenerbahçe'de test sonuçları şaşırttı! Fatura Mourinho'ya kesildi! Fenerbahçe Fenerbahçe'de test sonuçları şaşırttı! Fatura Mourinho'ya kesildi!
Beşiktaş'ta ilk 11'de değişim! Beşiktaş Beşiktaş'ta ilk 11'de değişim!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İrfan Can: "Kadro dışı kalacak bir şey yapmadım"
2
F.Bahçe'nin yerlileri: "Neden sadece biz?"
3
Di Natale'den flaş Zaniolo açıklaması!
4
İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı
5
Fenerbahçe'de ayrılık planı netleşti: En Nesyri
6
Galatasaray'dan Eduard Spertsyan atağı!
7
Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.