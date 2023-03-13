Bu gece deprem olacak mı? 13 Mart bu gece deprem oldu mu, bekleniyor mu?

Bu gece 13 Mart deprem bekleniyor ve olacak söylentileri gündeme düştü. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinde yıkımın yaşandığı illerden biri de Adana oldu. 20 Şubat tarihinde Hatay merkezli 2 depreminde meydana gelmesi sonrasında Adanalı vatandaşlar geceyi yine sokaklarda geçirdi. Deprem sonrası yavaş yavaş evlerine dönmeye çalışan vatandaşlar bu defa da Adana merkezde deprem uyarıları nedeniyle tedirgin oluyor. Özellikle Adana'da 28'inde deprem olacak söylentileri vatandaşı uyku uyutmuyor. Peki, 3 Mart ne olacak, deprem mi olacak mı? BU GECE DEPREM OLACAK MI? 13 MART
Hoogerbeets açıklamasında özellikle bir lokasyon ve bölge belirtmeden uyarısını yapıyor. Evrende yaşanacak gezegen kavuşum ve yakınsamalarının dünyada yıkıcı etkiye yol açabilecek sismik olayları doğuracağını vurgulayan Avrustralyalı gökbilimci, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden önce yaptığı uyarların ortaya çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Uzman isim tüm dünyayı ülke ismi vermeden Mart ayının ilk haftasında yaşanabilecek 8 büyüklüğünde bir depreme karşı uyardı. KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Merkezi Pazarcık ile Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde AFAD tarafından açıklanan güncel verilere göre 45 binden fazla vatandaşımız vefat etti. Elde edilen bilgilere göre yaralı sayısının ise 100 binin üzerinde olduğu biliniyor. Binlerce binanın yıkıldığı ve on binlercesinde hasarın oluştuğu depremlerin enkazının kaldırılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken afetzede vatandaşlar için ise bir taraftan da yeni konutların inşa çalışmaları başladı. Öte yandan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'ı kapsayan depremlerin ardından binlerce artçı sarsıntı kayıtlara geçti. 28 ŞUBAT 2023 TAKVİM YAPRAĞI İDDİASI
Sosyal medyada paylaşılan 28 Şubat 2023 tarihine ait takvim yaprakları gerçek olmayıp sonradan üretilmiştir.
KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM!
28 Şubat Salı günü, saat 07:29'da Kahramanmaraş Göksun'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 05:58'de Kahramanmaraş Öztürk, 2.9 büyüklüğünndeki depremle sallandı. NİĞDE'DE 3.1
Niğde'nin Bor ilçesi saat 06:03'te 3.1 büyüklüğündeki deprem ile sallndı. MALATYA'DA 4.1'LİK DEPREM!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05:18'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 03:45'te ise Yeşilyurt 3.4 ile sallandı. BİNGÖL'DE 2.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Bingöl Sancak'ta saat 03:17'de 2.9 büyüklüğünde deprem oldu. İZMİR 4.1 İLE SALLANDI!
27 Şubat Pazartesi günü İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İDDİALAR DEVAM EDİYOR
Uzmanların, 'Adana merkezli deprem' uyarılarının ardından tedirginliği artan çoğu kişi, evlerine dönmekten korkuyor. Birçok Adanalı ise çevre kentlerden Mersin başta olmak üzere yayla ve yazlık bölgelere gittiğinden kentte özellikle cadde ve sokaklardaki sessizlik dikkat çekiyor. 'BU PSİKOLOJİYLE EVİME DÖNEMEM'
6 Şubat'taki depremlerin ardından merkez Çukurova ilçesinde fuar alanına sığındıklarını, 16 Şubat'ta ise eve döndüklerini belirten Asiye Adıyaman, "Eve dönmüştük ama Hatay depremi olunca geri buraya geldik. Bu durum bizi çok kötü etkiledi. Psikolojik olarak bitmiş durumdayız. Bir çıkmazın içerisinde hissediyoruz. Evimize gidemiyoruz. Kaygılarımız sırtımızda koca bir yük oldu. Evimde hasar yok ama bu psikolojiyle evime dönemem" diye konuştu. 'DÜŞÜNDÜKÇE TANSİYONUM YÜKSELİYOR'
Fuar alanında annesiyle geceleyen Çokşükür Karataş ise deprem korkusundan psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, "Son depremde yine evden kaçtık. Adana'da 28'inde deprem olacak söylentileri var. Düşündükçe tansiyonum yükseliyor" dedi.
Evlerine dönmek istediklerini fakat tedirgin olduklarını dile getiren Baran Aktürk ise olabilecek bir diğer depreme, evlerinin dayanıp dayanmayacağı konusunda emin olamadıklarını belirtti.SON DEPREMLER
|Tarih
|Saat
|Yer
|Derinlik (km)
|Büyüklük
|Mw
|Enlem (N)
|Boylam (E)
|28.02.2023
|09:43
|BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
|7.4
|2.6
|-.-
|38.0607
|37.6955
|28.02.2023
|09:42
|ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
|5.6
|2.1
|-.-
|37.4347
|37.1237
|28.02.2023
|09:38
|FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
|5.0
|4.0
|-.-
|38.0930
|37.7897
|28.02.2023
|09:36
|KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
|10.8
|2.0
|-.-
|38.1793
|37.8810
|28.02.2023
|09:32
|SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
|5.0
|2.2
|-.-
|38.1078
|37.4782
|28.02.2023
|09:24
|DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) REVIZE01 (2023.02.28 09:24:41)
|9.8
|1.8
|-.-
|36.6275
|36.4338
|28.02.2023
|09:19
|BALABAN-DARENDE (MALATYA)
|4.0
|1.6
|-.-
|38.4787
|37.6107
|28.02.2023
|09:15
|ASAGIKARAFAKILI-HASSA (HATAY)
|17.6
|2.5
|-.-
|36.7743
|36.5325
|28.02.2023
|08:58
|KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
|7.2
|2.1
|-.-
|38.0755
|37.0687
|28.02.2023
|08:56
|NURHAK (KAHRAMANMARAS)
|5.0
|3.0
|-.-
|38.0333
|37.4525
|28.02.2023
|08:52
|KAMISTAS-(MALATYA)
|5.0
|2.4
|-.-
|38.2878
|38.6887
|28.02.2023
|08:50
|KARSIYAKA-(HATAY)
|1.1
|1.9
|-.-
|36.0877
|36.0563
|28.02.2023
|08:39
|TEKIR-(KAHRAMANMARAS)
|2.8
|2.0
|-.-
|37.9143
|36.5950
|28.02.2023
|08:33
|ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)
|7.7
|2.2
|-.-
|38.0943
|38.5413
|28.02.2023
|08:31
|POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)
|11.7
|2.5
|-.-
|38.1892
|37.8422
|28.02.2023
|08:30
|TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)
|1.5
|2.2
|-.-
|38.1645
|38.5973
|28.02.2023
|08:18
|KARATAS-KIRIKHAN (HATAY)
|7.9
|1.9
|-.-
|36.5052
|36.3467
|28.02.2023
|08:15
|DIKMECE-(HATAY)
|7.0
|2.5
|-.-
|36.2987
|36.1500
|28.02.2023
|08:02
|YESILKOY-DORTYOL (HATAY)
|5.1
|2.6
|-.-
|36.8290
|36.1500
|28.02.2023
|07:57
|SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)
|7.1
|2.9
|-.-
|37.8815
|36.6787
|28.02.2023
|07:51
|HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
|5.0
|2.5
|-.-
|37.3537
|36.9122
|28.02.2023
|07:50
|SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)
|5.0
|2.3
|-.-
|38.2553
|38.1433
|28.02.2023
|07:40
|INCEHIDIR-ERGANI (DIYARBAKIR)
|26.6
|1.6
|-.-
|38.0153
|39.6210
|28.02.2023
|07:31
|KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|8.4
|2.0
|-.-
|38.1508
|36.5742
|28.02.2023
|07:29
|ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|5.1
|3.7
|-.-
|37.9932
|36.4198
|28.02.2023
|07:22
|CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)
|8.5
|1.7
|-.-
|37.8167
|36.5728
|28.02.2023
|07:14
|KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
|7.1
|2.9
|-.-
|37.5072
|37.1262
|28.02.2023
|07:02
|ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
|29.3
|2.1
|-.-
|38.0707
|36.5042
|28.02.2023
|07:00
|HACILAR-HASSA (HATAY)
|8.7
|2.9
|-.-
|36.7645
|36.5115
|28.02.2023
|06:58
|KASLICA-MADEN (ELAZIG)
|6.1
|2.8
|-.-
|38.4938
|39.6682