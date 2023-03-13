Bu gece deprem olacak mı? 13 Mart bu gece deprem oldu mu, bekleniyor mu?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Tarih Saat Yer Derinlik (km) Büyüklük Mw Enlem (N) Boylam (E) 28.02.2023 09:43 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 7.4 2.6 -.- 38.0607 37.6955 28.02.2023 09:42 ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 5.6 2.1 -.- 37.4347 37.1237 28.02.2023 09:38 FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 5.0 4.0 -.- 38.0930 37.7897 28.02.2023 09:36 KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 10.8 2.0 -.- 38.1793 37.8810 28.02.2023 09:32 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 5.0 2.2 -.- 38.1078 37.4782 28.02.2023 09:24 DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) REVIZE01 (2023.02.28 09:24:41) 9.8 1.8 -.- 36.6275 36.4338 28.02.2023 09:19 BALABAN-DARENDE (MALATYA) 4.0 1.6 -.- 38.4787 37.6107 28.02.2023 09:15 ASAGIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) 17.6 2.5 -.- 36.7743 36.5325 28.02.2023 08:58 KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 7.2 2.1 -.- 38.0755 37.0687 28.02.2023 08:56 NURHAK (KAHRAMANMARAS) 5.0 3.0 -.- 38.0333 37.4525 28.02.2023 08:52 KAMISTAS-(MALATYA) 5.0 2.4 -.- 38.2878 38.6887 28.02.2023 08:50 KARSIYAKA-(HATAY) 1.1 1.9 -.- 36.0877 36.0563 28.02.2023 08:39 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) 2.8 2.0 -.- 37.9143 36.5950 28.02.2023 08:33 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 7.7 2.2 -.- 38.0943 38.5413 28.02.2023 08:31 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) 11.7 2.5 -.- 38.1892 37.8422 28.02.2023 08:30 TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 1.5 2.2 -.- 38.1645 38.5973 28.02.2023 08:18 KARATAS-KIRIKHAN (HATAY) 7.9 1.9 -.- 36.5052 36.3467 28.02.2023 08:15 DIKMECE-(HATAY) 7.0 2.5 -.- 36.2987 36.1500 28.02.2023 08:02 YESILKOY-DORTYOL (HATAY) 5.1 2.6 -.- 36.8290 36.1500 28.02.2023 07:57 SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 7.1 2.9 -.- 37.8815 36.6787 28.02.2023 07:51 HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 5.0 2.5 -.- 37.3537 36.9122 28.02.2023 07:50 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) 5.0 2.3 -.- 38.2553 38.1433 28.02.2023 07:40 INCEHIDIR-ERGANI (DIYARBAKIR) 26.6 1.6 -.- 38.0153 39.6210 28.02.2023 07:31 KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 8.4 2.0 -.- 38.1508 36.5742 28.02.2023 07:29 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 5.1 3.7 -.- 37.9932 36.4198 28.02.2023 07:22 CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) 8.5 1.7 -.- 37.8167 36.5728 28.02.2023 07:14 KARTAL-(KAHRAMANMARAS) 7.1 2.9 -.- 37.5072 37.1262 28.02.2023 07:02 ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 29.3 2.1 -.- 38.0707 36.5042 28.02.2023 07:00 HACILAR-HASSA (HATAY) 8.7 2.9 -.- 36.7645 36.5115 28.02.2023 06:58 KASLICA-MADEN (ELAZIG) 6.1 2.8 -.- 38.4938 39.6682

Bu gece 13 Mart deprem bekleniyor ve olacak söylentileri gündeme düştü. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinde yıkımın yaşandığı illerden biri de Adana oldu. 20 Şubat tarihinde Hatay merkezli 2 depreminde meydana gelmesi sonrasında Adanalı vatandaşlar geceyi yine sokaklarda geçirdi. Deprem sonrası yavaş yavaş evlerine dönmeye çalışan vatandaşlar bu defa da Adana merkezde deprem uyarıları nedeniyle tedirgin oluyor. Özellikle Adana'da 28'inde deprem olacak söylentileri vatandaşı uyku uyutmuyor. Peki, 3 Mart ne olacak, deprem mi olacak mı?Hoogerbeets açıklamasında özellikle bir lokasyon ve bölge belirtmeden uyarısını yapıyor. Evrende yaşanacak gezegen kavuşum ve yakınsamalarının dünyada yıkıcı etkiye yol açabilecek sismik olayları doğuracağını vurgulayan Avrustralyalı gökbilimci, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden önce yaptığı uyarların ortaya çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Uzman isim tüm dünyayı ülke ismi vermeden Mart ayının ilk haftasında yaşanabilecek 8 büyüklüğünde bir depreme karşı uyardı.Merkezi Pazarcık ile Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde AFAD tarafından açıklanan güncel verilere göre 45 binden fazla vatandaşımız vefat etti. Elde edilen bilgilere göre yaralı sayısının ise 100 binin üzerinde olduğu biliniyor. Binlerce binanın yıkıldığı ve on binlercesinde hasarın oluştuğu depremlerin enkazının kaldırılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken afetzede vatandaşlar için ise bir taraftan da yeni konutların inşa çalışmaları başladı. Öte yandan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'ı kapsayan depremlerin ardından binlerce artçı sarsıntı kayıtlara geçti.Sosyal medyada paylaşılan 28 Şubat 2023 tarihine ait takvim yaprakları gerçek olmayıp sonradan üretilmiştir.28 Şubat Salı günü, saat 07:29'da Kahramanmaraş Göksun'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 05:58'de Kahramanmaraş Öztürk, 2.9 büyüklüğünndeki depremle sallandı.Niğde'nin Bor ilçesi saat 06:03'te 3.1 büyüklüğündeki deprem ile sallndı.Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 05:18'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 03:45'te ise Yeşilyurt 3.4 ile sallandı.Bingöl Sancak'ta saat 03:17'de 2.9 büyüklüğünde deprem oldu.27 Şubat Pazartesi günü İzmir Körfezi'nde saat 21.22'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Uzmanların, 'Adana merkezli deprem' uyarılarının ardından tedirginliği artan çoğu kişi, evlerine dönmekten korkuyor. Birçok Adanalı ise çevre kentlerden Mersin başta olmak üzere yayla ve yazlık bölgelere gittiğinden kentte özellikle cadde ve sokaklardaki sessizlik dikkat çekiyor.6 Şubat'taki depremlerin ardından merkez Çukurova ilçesinde fuar alanına sığındıklarını, 16 Şubat'ta ise eve döndüklerini belirten Asiye Adıyaman, "Eve dönmüştük ama Hatay depremi olunca geri buraya geldik. Bu durum bizi çok kötü etkiledi. Psikolojik olarak bitmiş durumdayız. Bir çıkmazın içerisinde hissediyoruz. Evimize gidemiyoruz. Kaygılarımız sırtımızda koca bir yük oldu. Evimde hasar yok ama bu psikolojiyle evime dönemem" diye konuştu.Fuar alanında annesiyle geceleyen Çokşükür Karataş ise deprem korkusundan psikolojilerinin bozulduğunu belirterek, "Son depremde yine evden kaçtık. Adana'da 28'inde deprem olacak söylentileri var. Düşündükçe tansiyonum yükseliyor" dedi.Evlerine dönmek istediklerini fakat tedirgin olduklarını dile getiren Baran Aktürk ise olabilecek bir diğer depreme, evlerinin dayanıp dayanmayacağı konusunda emin olamadıklarını belirtti.