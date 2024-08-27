Haber Tarihi: 27 Ağustos 2024 11:43 - Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 11:43

Borsa neden düşüyor? Son dakika bugün 27 Ağustos 2024

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 Ağustos ayı mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi anketi sorularını inceledi. Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 98,0 seviyesinde gerçekleşirken, pandemiden bu yana en düşük seviye görüldü. Gelecek 3 aylık dönem için de iyileşme beklenmediği gözlendi.

Borsa neden düşüyor? Son dakika bugün 27 Ağustos 2024
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, gelecek üç aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Merkez'in açıklaması şu şekilde:

"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre güçlendiği gözlenmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de bir önceki aya göre zayıfladığı gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de bir miktar zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 51,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2024 yılı ağustos ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1763 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilmiştir."
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