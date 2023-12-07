Borsa neden düştü, düşüyor? 7 Aralık 2023 BIST bugün neden düştü?

Endeks, dünkü işlemlerde %0,37 oranında düşerken günü 8.057,42 puandan kapattı. BIST 100, dolar bazında 280 doların altında hareket etmeye devam ediyor. Dünkü kısmi düşüşte endekse dahil hisselerin 35'i değer kazanırken 61 hisse düşüş kaydetti. Günlük işlem hacmi ise 81,2 milyar TL oldu. Böylece BIST 100'ün işlem hacmi, toplam hacmin %70'ini oluşturdu.

Sektörel bazda bakıldığında ilk işlemlerde metal, iletişim ve bilişim sektörleri hafif pozitif seyirle ön çıktı. Kobi, turizm ve elektrik sektörleri ise güne düşüşle başlayan ilk 3 sektör oldu.

BIST 100'e dahil hisseler arasında güne alıcılı başlayanların başında; KCAER, MIATK, BRYAT, BRSAN ve EGEEN oldu. CANTE, KONTR, CWENE, SASA ve YYLGD payları ise güne düşüşle başlayan hisseler arasında ilk sıralarda yer aldı.

Borsa İstanbul genelinde yeni hisselerden EKOS, AGROT ve SKYMD ile birlikte ERCB ve MARKA payları güne tavan fiyatından başladı. DAPGM, DOGUB ve BURVA ise açılışta en çok düşen hisseler oldu.

Hisse senedi fiyatları, tek bir işlem gününde değer olarak (bazen şok edici oranlarda) artmak ya da azalmak kaydıyla dalgalı bir seyir izler. Özellikle acemi yatırımcılar, yaşanan bu fiyat hareketlerini anlamlandırma konusunda güçlük yaşarlar. Oysaki finansal piyasalarda başarılı olmanın yolu, fiyat hareketlerini doğru bir biçimde analiz etmek ve alım satım kararlarını buna göre vermekten geçer.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Açılış sonrası işlemlerde yatay hareketine devam eden BIST 100 endeksi, ilk saatte 8.050 puan bandında hareketine devam ediyor.BIST 100'e dahil hisseler arasında CWENE, GENIL, ECZYT, KONYA, SKBNK, açılış sonrası ilk işlemlerde değer artışıyla öne çıkan hisseler oldu. HEKTS, SASA, MAVI, KZBGY ve TOASO ise güne ekside başlayan hisselerin başında yer aldı.Borsa İstanbul genelinde BINHO, EKOS ve AGROT tavan serisine devam ederken VBTYZ ve INGRM payları da açılışta en çok yükselen hisseler arasındaydı. LIDER, SMART, HURGZ ve QNBFB payları ise açılışta taban fiyatına gerileyerek en çok düşen hisseler oldu.Bugün yurt içindeki önemli gelişmeler arasında Türkiye 3. çeyrek büyüme verisi, %5,9 oranında artış olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Diğer yandan bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gündeme ilişkin soruları cevaplayacak olması piyasa tarafından fiyatlanabilir.Küresel tarafta ise bugün OPEC+'ın toplantısı takip edilecek. ABD'de İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları, Kişisel Gelir/Gider ve Chicago PMI verileri açıklanacak. Almanya, Perakende Satışlar ve İşsizlik Oranı verilerini açıklayacak.Hisse senetlerinin neden ve nasıl dalgalandığına girmeden önce borsanın çalışma mantığına bir göz atalım. Borsa, alıcılar ve satıcıların halka açık şirketlerin mülkiyet hisseleri için fiyat pazarlığı yaptığı bir müzayededir. Bir taraf belirli bir şirketteki mülkiyetini satmak isterken diğer taraf bu mülkiyeti satın almak ister. Taraflar, yani alıcı ve satıcı bir fiyat üzerinde anlaştığında, ticaret eşleştirilir ve bu, hisse senedi için yeni piyasa fiyatı olur.Borsada bireysel yatırımcılar, şirketler, varlık yönetimi şirketleri hatta hükümetler varlık gösterebilir. Diğer tüm piyasalar gibi, arz ve talep arasındaki denge, hisse senedinin fiyatını belirleyen temel faktördür. Bir ürüne olan talep yüksek ve bu talebi karşılayacak arz miktarı sınırlı ise fiyat doğal olarak artacaktır. Diğer yandan bir ürünün arzı yüksek iken buna karşın piyasada kendine yeterli alıcı bulamıyorsa, ürün bolluğu yaşanacak ve fiyat düşecektir. Geçtiğimiz yıllarda Rusya ile yaşadığımız "Uçak Krizi" meselesini hatırlayalım. Rusya Federasyonu Türkiye'den ithalatı yasaklayınca, gümrük kapılarından dönen on binlerce ton meyve sebze iç pazara dönmek zorunda kalmıştı. Yaşananlar elim bir hadise olsa da, iç piyasada aşırı bollaşan ürünler sebebiyle, bir süre boyunca vatandaşlar maliyetinin bile altında, bedavadan biraz daha pahalıya domates satın alma imkanı bulmuştu. Arz ve talep arasındaki bu ilişkinin, bir ürünün fiyatı üzerinde ne denli etkili olabileceğinin kanıtı değil mi?Arz ve talep dışında, büyük finansal haberler, doğal afetler, yatırımcının şirket finansallarına tepkisi veya fiyat spekülasyonu gibi diğer faktörler normalden daha büyük fiyat dalgalanmalarına neden olabilir.