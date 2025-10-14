Borsa neden düştü? 14 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

Borsa, temel olarak ekonomik veriler, şirket karları, küresel piyasa hareketleri gibi faktörlerin yanı sıra siyasi ve hukuki gelişmelere karşı da oldukça hassastır. Nuri Aslan hakkındaki iddianame haberi sonrasında piyasanın düşmesinin olası nedenleri şunlardır:

Siyasi Belirsizlik Algısı: İBB gibi büyük bir kurumun üst düzey yöneticisi hakkında hukuki süreç başlatılması, yerel yönetimler ve genel siyasi atmosferdeki gerginliği ve belirsizliği artırır. Piyasalar, belirsizliği ve potansiyel çatışma ortamını risk olarak algılar ve bu durumda yatırımcılar temkinli davranarak hisse senetlerini satma eğilimine girebilirler.

Yatırımcı Güveninin Sarsılması: Ülke içindeki siyasi ve hukuki istikrar, yabancı ve yerli yatırımcılar için büyük önem taşır. Önemli kamu pozisyonlarındaki isimlerle ilgili bu tür gelişmeler, hukuki süreçlerin işleyişi ve siyasi istikrar konusunda endişe yaratabilir. Bu durum, özellikle yabancı yatırımcıların risk iştahını azaltarak sermaye çıkışına veya yeni yatırım kararlarının ertelenmesine yol açabilir.

Makroekonomik Endişeler: Siyasi çalkantılar, ekonomik reformların ve uzun vadeli politikaların uygulanma hızını ve etkinliğini düşürebileceği endişesini doğurabilir. Bu durum, enflasyon, faiz oranları ve ekonomik büyüme beklentileri üzerinde olumsuz bir baskı yaratabilir.

Genel Piyasa Eğilimi: Haber akışının yanı sıra, küresel piyasalardaki satış eğilimi veya yurt dışından gelen olumsuz makroekonomik sinyaller de düşüşü tetiklemiş olabilir. (14 Ekim 2025 tarihli yurt dışı piyasalarda, ABD-Çin ticaret gerilimlerine dair haberlerin olduğu görülmektedir. Bu tür küresel riskler de yerel düşüşü derinleştirebilir.)

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, Türkiye ekonomisinin en büyük 100 şirketinin performansını yansıttığı için, siyasi gelişmelerin yarattığı risk algısına en hızlı tepki veren göstergelerden biridir. Nuri Aslan hakkındaki haber, siyasi risk primi artışı olarak fiyatlanmış ve satış baskısıyla endekste düşüş yaşanmıştır.