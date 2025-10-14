Haber Tarihi: 14 Ekim 2025 16:19 - Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 16:19

Borsa neden düştü? 14 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

14 Ekim 2025 Salı günü Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinde yaşanan düşüş, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında "Görevi yaptırmama konusunda direnmekten" iddianame düzenlendiği yönündeki haberlerin ardından piyasalarda hissedilen belirsizlik ve siyasi risk algısının artmasıyla ilişkilendiriliyor.

Borsa neden düştü? 14 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?
Abone Ol
Borsa, temel olarak ekonomik veriler, şirket karları, küresel piyasa hareketleri gibi faktörlerin yanı sıra siyasi ve hukuki gelişmelere karşı da oldukça hassastır. Nuri Aslan hakkındaki iddianame haberi sonrasında piyasanın düşmesinin olası nedenleri şunlardır:

Siyasi Belirsizlik Algısı: İBB gibi büyük bir kurumun üst düzey yöneticisi hakkında hukuki süreç başlatılması, yerel yönetimler ve genel siyasi atmosferdeki gerginliği ve belirsizliği artırır. Piyasalar, belirsizliği ve potansiyel çatışma ortamını risk olarak algılar ve bu durumda yatırımcılar temkinli davranarak hisse senetlerini satma eğilimine girebilirler.

Yatırımcı Güveninin Sarsılması: Ülke içindeki siyasi ve hukuki istikrar, yabancı ve yerli yatırımcılar için büyük önem taşır. Önemli kamu pozisyonlarındaki isimlerle ilgili bu tür gelişmeler, hukuki süreçlerin işleyişi ve siyasi istikrar konusunda endişe yaratabilir. Bu durum, özellikle yabancı yatırımcıların risk iştahını azaltarak sermaye çıkışına veya yeni yatırım kararlarının ertelenmesine yol açabilir.

Makroekonomik Endişeler: Siyasi çalkantılar, ekonomik reformların ve uzun vadeli politikaların uygulanma hızını ve etkinliğini düşürebileceği endişesini doğurabilir. Bu durum, enflasyon, faiz oranları ve ekonomik büyüme beklentileri üzerinde olumsuz bir baskı yaratabilir.

Genel Piyasa Eğilimi: Haber akışının yanı sıra, küresel piyasalardaki satış eğilimi veya yurt dışından gelen olumsuz makroekonomik sinyaller de düşüşü tetiklemiş olabilir. (14 Ekim 2025 tarihli yurt dışı piyasalarda, ABD-Çin ticaret gerilimlerine dair haberlerin olduğu görülmektedir. Bu tür küresel riskler de yerel düşüşü derinleştirebilir.)

BIST 100 Endeksi'ndeki Hareket

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, Türkiye ekonomisinin en büyük 100 şirketinin performansını yansıttığı için, siyasi gelişmelerin yarattığı risk algısına en hızlı tepki veren göstergelerden biridir. Nuri Aslan hakkındaki haber, siyasi risk primi artışı olarak fiyatlanmış ve satış baskısıyla endekste düşüş yaşanmıştır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi Real Madrid Xabi Alonso'dan Arda Güler'e Mesut Özil benzetmesi
Okan Buruk'tan Leroy Sane'ye mesaj: 'Buna alış' Galatasaray Okan Buruk'tan Leroy Sane'ye mesaj: "Buna alış"
U18 Milli Takım Portekiz'e yenildi Futbol U18 Milli Takım Portekiz'e yenildi
İsveç Milli Takımı'nda Tomasson dönemi sona erdi Futbol İsveç Milli Takımı'nda Tomasson dönemi sona erdi
Real Madrid'den Vinicius Jr. kararı! Real Madrid Real Madrid'den Vinicius Jr. kararı!
Lewandowski'nin sol uyluk kasında yırtık tespit edildi Barcelona Lewandowski'nin sol uyluk kasında yırtık tespit edildi
Eintracht Frankfurt'ta ayrılık çanları çalıyor: Batshuayi! E. Frankfurt Eintracht Frankfurt'ta ayrılık çanları çalıyor: Batshuayi!
Borsa neden düştü? 14 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor? Gündem Borsa neden düştü? 14 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?
Karaağaç Arda Spor'un hedefi: Şampiyonluk ve milli takım Futbol Karaağaç Arda Spor'un hedefi: Şampiyonluk ve milli takım
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İrfan Can: "Kadro dışı kalacak bir şey yapmadım"
2
F.Bahçe'nin yerlileri: "Neden sadece biz?"
3
Fenerbahçe'de test sonuçları şaşırttı! Fatura Mourinho'ya kesildi!
4
Galatasaray'dan Eduard Spertsyan atağı!
5
Fenerbahçe'de ayrılık planı netleşti: En Nesyri
6
İşte Barış Alper Yılmaz'ın yeni maaşı
7
Benjamin Sesko, en kötü transfer seçildi!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.