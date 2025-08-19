19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Bones Hyland, Wolves'un son kadro kontenjanını doldurmaya yakın

Minnesota Timberwolves'un son boş kadro hakkı için öne çıkan isim Bones Hyland oldu.

The Athletic'ten Jon Krawczynski'nin haberine göre, resmi imza Eylül'e kadar atılmasa da plan, 24 yaşındaki guardın 2025-26 sezonunda da Minnesota'da kalması yönünde.

Timberwolves, yaz döneminde Malcolm Brogdon, Cam Payne ve Landry Shamet gibi birçok arka saha opsiyonunu değerlendirse de Hyland'ın sisteme aşinalığı ve skor potansiyeli, onu bir adım öne çıkardı.

Geçen sezonun son bölümünü Wolves ile iki yönlü kontratta geçiren Hyland, yalnızca dört maçta forma giydi. Ancak sınırlı sürede gösterdiği hızlı skor katkısı ve dış şut tehdidi, koç ekibinin dikkatini çekti.


Delaware doğumlu oyuncuya EuroLeague'den de ilgi vardı. Crvena Zvezda ve Olympiakos'un gündeminde yer alan Hyland'a, Sırbistan temsilcisinin "önemli bir teklif" yaptığı bildirildi.

Hyland'ın Minnesota'da kalması, ona NBA'de rol edinmek için yeni bir fırsat sağlayacak. Guardın en verimli sezonu, Denver ve Los Angeles formalarıyla 2022-23'te yakaladığı 11,8 sayı ve 3,1 asist ortalaması olmuştu.

Hyland bugüne kadar Nuggets, Clippers ve Timberwolves formalarıyla 186 normal sezon maçına çıkarken, 9,5 sayı ve 2,6 asist ortalamaları tutturdu. Ayrıca 13 playoff tecrübesi bulunsa da, bu maçlardaki süreleri sınırlı kaldı.

  
