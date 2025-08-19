Minnesota Timberwolves'un son boş kadro hakkı için öne çıkan isim Bones Hyland oldu.The Athletic'ten Jon Krawczynski'nin haberine göre, resmi imza Eylül'e kadar atılmasa da plan, 24 yaşındaki guardın 2025-26 sezonunda da Minnesota'da kalması yönünde.Timberwolves, yaz döneminde Malcolm Brogdon, Cam Payne ve Landry Shamet gibi birçok arka saha opsiyonunu değerlendirse de Hyland'ın sisteme aşinalığı ve skor potansiyeli, onu bir adım öne çıkardı.Geçen sezonun son bölümünü Wolves ile iki yönlü kontratta geçiren Hyland, yalnızca dört maçta forma giydi. Ancak sınırlı sürede gösterdiği hızlı skor katkısı ve dış şut tehdidi, koç ekibinin dikkatini çekti.Delaware doğumlu oyuncuya EuroLeague'den de ilgi vardı. Crvena Zvezda ve Olympiakos'un gündeminde yer alan Hyland'a, Sırbistan temsilcisinin "önemli bir teklif" yaptığı bildirildi.Hyland'ın Minnesota'da kalması, ona NBA'de rol edinmek için yeni bir fırsat sağlayacak. Guardın en verimli sezonu, Denver ve Los Angeles formalarıyla 2022-23'te yakaladığı 11,8 sayı ve 3,1 asist ortalaması olmuştu.Hyland bugüne kadar Nuggets, Clippers ve Timberwolves formalarıyla 186 normal sezon maçına çıkarken, 9,5 sayı ve 2,6 asist ortalamaları tutturdu. Ayrıca 13 playoff tecrübesi bulunsa da, bu maçlardaki süreleri sınırlı kaldı.