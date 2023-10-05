Bodo/Glimt - Club Brugge Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen İzle

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Bodo/Glimt Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Pete Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, kendi sahasında Luis Mendilibar'ın ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Peki, Bodo/Glimt Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bodo/Glimt Club Brugge maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Bodo/Glimt Club Brugge maçı bugün TSI 19:45'te başlayacak.17.30 Astana (Kazakistan)-Viktoria Plzen (Çekya)19.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya)19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Lille (Fransa)19.45 Breidablik (İzlanda)-Zorya Luhansk (Ukrayna)19.45 Gent (Belçika)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)19.45 Ballkani (Kosova)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)19.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Club Brugge (Belçika)19.45 Beşiktaş-Lugano (İsviçre)22.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya)22.00 Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek)22.00 Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan)22.00 Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika)22.00 PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya)22.00 Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya)22.00 Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan)22.00 Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe