Bingöl deprem son dakika 22 Şubat 2023! Bingöl'de deprem mi oldu?

Son depremler listesi! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Diyarbakır Çukurköy merkezinde gerçekleşen depremin şiddeti araştırılıyor. Peki, Diyarbakır kaç şiddetinde deprem oldu? Çukurköy deprem şiddeti ne? Diyarbakır Hani kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...
GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika
deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
Diyarbakır kaç şiddetinde deprem oldu? Çukurköy deprem şiddeti ne? Diyarbakır Hani kaç büyüklüğünde deprem oldu?
BİNGÖL KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
Bingöl'ün Genç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 10.09'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 9,08 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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