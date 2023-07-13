Beşiktaş'tan Elayis Tavşan hamlesi!

Beşiktaş kanat - forvet arayışları sırasında gündemine sürpriz bir ismi aldı. Siyah beyazlıların Nijmegen'in yıldızı Elayis Tavşan'ı yakın takibe aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'tan Elayis Tavşan hamlesi!
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13 Temmuz 2023 14:19
Kadrosunu kanat oyuncusu alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, bir kez daha Elayıs Tavşan'ın peşine düştüğü iddia edildi.

KULÜBÜ, SATMAYA SICAK BAKIYOR

Hollanda basınında yer alan habere göre Elayis Tavşan'ın yeni sezonda Nijmegen için oynama şansı gittikçe azalıyor. Beşiktaş dışında Hellas Verona da Nijmegen kulübüne genç oyuncu için teklif yaptı. Tavsan, Mart ayında sözleşmesini uzatma opsiyonunu kullansa da Hollanda ekibi başka bir transfer yapmak için oyuncusuna satmaya sıcak bakıyor.

İNGİLTERE'DEN DE İLGİLENENLER VAR

Asıl mevkii sağ kanat olan ancak sol kanat ve santrfor mevkiinde de görev yapabilen Hollandalı genç futbolcuyla İngiltere'den de bazı kulüplerin ilgilendiği belirtildi.

42 GOL, 19 ASİST

Elayis Tavşan, kariyeri boyunca 167 maçta 42 gol attı, 19 da asist yaptı.  

 
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