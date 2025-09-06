06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Beşiktaş'ta Sergen kanunları!

Sergen Yalçın milli arada takıma kendi sistemini anlatacak, diğer yandan da yönetime verdiği rapor ile kadrodaki eksiklikler tamamlanacak.

Beşiktaş, milli arada eksiklerini tamamlayıp lige bambaşka bir giriş yapmak istiyor.

Tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın, bir yandan takıma kendi sistemini anlatacak, diğer yandan da yönetime verdiği rapor ile kadrodaki eksiklikler tamamlanacak.

İKİNCİ SERGEN DÖNEMİ

Yuvaya geri dönüş yapan Sergen Yalçın'ın ikinci dönemi de başlamış oldu. İlk maçında Alanya deplasmanında istediği skoru alamasa da Teknik Patron Yalçın'ın takıma dokunuşları ve getirdiği hareketlilik hissedilir derecedeydi. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle verilen 10 günlük Millî maçlar arasında Sergen Hoca, öğrencilerine kendi prensip, taktik ve kanunlarını anlatmayı ve de en iyi şekilde uygulamayı hedefliyor.

DAHA OFANSİF OYNATACAK


Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-3-3 sistemi ile ofansif bir taktikle takımı oynatmayı tercih ediyor. Sisteminin kilit isimleri olan Rafa Silva ve Orkun Kökçü ile özel ilgileniyor. Jurasek ve Rıdvan ile solu, Svensson ve Cerny ile de sağ çizgiyi farklı şekilde kullanarak Kartal'ın kanat gücünü artırmayı planlıyor. Abraham, Rafa, Orkun ve Ndidi ile de rakibe ileride baskı kurup, kapılacak ve geri kazanılacak toplarla sonuca gitmek istiyor



 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
