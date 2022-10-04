Beşiktaş'ta forma giyen Rachid Ghezzal, 0-0 biten Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan girdi. Cezayirli futbolcu, performansıyla dikkatleri üstüne çekti.
GHEZZAL DERBİDE FARK YARATTI
Vodafone Park'ta oynanan maçta 72. dakikada oyuna giren Ghezzal, 7.5 rating yaparak maçın en iyi ikinci oyuncusu oldu. 4 şut pası veren ve 4 de isabetli orta yapan Ghezzal ilerleyen haftalarda gerçek formuna kavuşacağına inanıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
30 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de sadece 3 karşılaşmada forma giydi. Toplamda 153 dakika sahada kalan Ghezzal, 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.
Cezayirli yıldız oyuncu Süper Lig'in ilk iki haftasında Kayserispor ve Alanyaspor'a karşı mücadele etmişti. Başarılı futbolcu etkili performansıyla dikkat çekmişti. Hücum oyuncusu 3-3 biten Alanyaspor maçında ise 1 gol ve 1 asistle mücadele etmişti.
'ARTIK RAKİPLER DÜŞÜNSÜN'
Öte yandan sosyal medyada taraftarlardan Rachid Ghezzal'a büyük destek geldi. Bazı taraftarlar, 'Sen sakatlanma yeter' ifadesini kullanırken bazı taraftarlar da 'Tam performansına ulaştığında rakipler düşünsün' görüşünü paylaştı.
GHEZZAL DERBİDE FARK YARATTI
Vodafone Park'ta oynanan maçta 72. dakikada oyuna giren Ghezzal, 7.5 rating yaparak maçın en iyi ikinci oyuncusu oldu. 4 şut pası veren ve 4 de isabetli orta yapan Ghezzal ilerleyen haftalarda gerçek formuna kavuşacağına inanıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
30 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de sadece 3 karşılaşmada forma giydi. Toplamda 153 dakika sahada kalan Ghezzal, 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.
Cezayirli yıldız oyuncu Süper Lig'in ilk iki haftasında Kayserispor ve Alanyaspor'a karşı mücadele etmişti. Başarılı futbolcu etkili performansıyla dikkat çekmişti. Hücum oyuncusu 3-3 biten Alanyaspor maçında ise 1 gol ve 1 asistle mücadele etmişti.
'ARTIK RAKİPLER DÜŞÜNSÜN'
Öte yandan sosyal medyada taraftarlardan Rachid Ghezzal'a büyük destek geldi. Bazı taraftarlar, 'Sen sakatlanma yeter' ifadesini kullanırken bazı taraftarlar da 'Tam performansına ulaştığında rakipler düşünsün' görüşünü paylaştı.
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