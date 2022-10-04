GHEZZAL DERBİDE FARK YARATTI

BU SEZONKİ PERFORMANSI

'ARTIK RAKİPLER DÜŞÜNSÜN'

Beşiktaş'ta forma giyen Rachid Ghezzal, 0-0 biten Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan girdi. Cezayirli futbolcu, performansıyla dikkatleri üstüne çekti.Vodafone Park'ta oynanan maçta 72. dakikada oyuna giren Ghezzal, 7.5 rating yaparak maçın en iyi ikinci oyuncusu oldu. 4 şut pası veren ve 4 de isabetli orta yapan Ghezzal ilerleyen haftalarda gerçek formuna kavuşacağına inanıyor.30 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de sadece 3 karşılaşmada forma giydi. Toplamda 153 dakika sahada kalan Ghezzal, 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.Cezayirli yıldız oyuncu Süper Lig'in ilk iki haftasında Kayserispor ve Alanyaspor'a karşı mücadele etmişti. Başarılı futbolcu etkili performansıyla dikkat çekmişti. Hücum oyuncusu 3-3 biten Alanyaspor maçında ise 1 gol ve 1 asistle mücadele etmişti.Öte yandan sosyal medyada taraftarlardan Rachid Ghezzal'a büyük destek geldi. Bazı taraftarlar, 'Sen sakatlanma yeter' ifadesini kullanırken bazı taraftarlar da 'Tam performansına ulaştığında rakipler düşünsün' görüşünü paylaştı.