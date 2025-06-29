Beşiktaş'ta Osayi-Samuel transferi iptal!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.



Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı.



"Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."

BEŞİKTAŞ MASADAN KALKTI

BABASININ TALEBİ BELLİ OLDU

SEZON PERFORMANSI

Gelen son bilgilere göre ise Beşiktaş, Osayi-Samuel transferinde masadan kalktı.Beşiktaş ile 3 senelik anlaşmaya varan Osayi cephesi, İstanbul yoluna çıkmadan önce sözleşmenin 4 yıl olması talebinde bulundu. Başkan Serdal Adalı, bu talebi reddetti. İlerleyen saatlerde de değişme olmayınca Beşiktaş transferden vazgeçti.Öte yandan Osayi-Samuel'in babasının Beşiktaş'tan ne talep ettiği ortaya çıktı.Osayi'nin babası, siyah beyazlılardan sezon başına 300 bin euro daha ücret istedi. Bunun üzerine anlaşma bozuldu.Beşiktaş, Osayi-Samuel ile yıllığı 1.9 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağlamıştı.Nijeryalı futbolcu geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maçta görev alırken 2 asistlik de skor katkısı vermişti.