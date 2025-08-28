Beşiktaş'ta ilk aday: Sergen Yalçın!

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer sonrası en büyük aday Sergen Yalçın...
Beşiktaş, Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı.
GÖRÜŞME YAPILDI
Siyah-beyazlılarda bu gelişmenin ardından yeni teknik direktör için en büyük aday olarak Sergen Yalçın ismi ön plana çıktı.
Serdal Adalı, Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İKİ KUPA SEVİNCİ
Serdal Adalı, başkanlık görevine ilk geldikten sonra da Sergen Yalçın'ı göreve getirmek istemiş ancak Yalçın, o dönem teklifi kabul etmemişti. Başarılı teknik adamın, bu kez Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlıların başında Sergen Yalçın görev yapmıştı. Beşiktaş, o dönem lig ile birlikte Türkiye Kupası'nı da kazanarak iki kupa sevinci yaşamıştı.
Beşiktaş'ı daha önce Ocak 2020 - Aralık 2021 dönemi arası çalıştıran Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların başında toplamda 79 maça çıktı. Beşiktaş, bu maçlarda 45 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı.
