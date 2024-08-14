Beşiktaş'ta ayrılık kapıda: Chamberlain

Beşiktaş, bu hafta Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta ayrılık kapıda: Chamberlain
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14 Ağustos 2024 19:39
Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlaması sürüyor. Siyah beyazlılar şu ana kadar altı takviye yaptı.

Beşiktaş son olarak Paris Saint Germain forması giyen Cher Ndour'u 1 yıl kiraladı.

YÖNETİMİN TRANSFER PLANLARI

Siyah beyazlılar İtalyan oyuncunun transferinin ardından teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda 3 bölge için daha harekete geçti Yönetim; sol kanat, sol bek ve stoper bölgesine de takviye yapmayı planlıyor.

BU HAFTA AYRILIK

Öte yandan bazı isimleri göndermek isteyen Beşiktaş, bu noktada da çalışmalarını sürdürüyor. Alex Oxlade-Chamberlain ile bu hafta içerisinde yolların ayrılması hedefleniyor.

Son olarak Francesco Montero'nun sözleşmesini fesheden siyah beyazlılar, İngiliz isimle de ortak noktada buluşmaya çalışıyor. Deneyimli futbolcu için İngiltere'den bazı kulüplerin ilgisi olduğu öğrenildi.

Chamberlain'in sözleşme feshi sonrasında Ada'ya tekrar döneceği ifade edildi.



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