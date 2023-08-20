Haber Tarihi: 20 Ağustos 2023 21:39 - Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 21:39

Beşiktaş Pendikspor maçı canlı izle (beİN Sports izle)

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Beşiktaş Pendikspor maçı canlı izle (beİN Sports izle)
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bein sports Beşiktaş Pendikspor linki! Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Pendikspor Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
BEŞİKTAŞ PENDİKSPOR MAÇI CANLI, TIKLA






BEŞİKTAŞ PENDİKSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Pendikspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, BEŞİKTAŞ PENDİKSPOR MAÇINI CANLI DİNLE

BEŞİKTAŞ PENDİKSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE




Beşiktaş Pendikspor maçı hakemleri
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'ta canlı yayınlanacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Koray Gençerler görev yapacak.

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Beşiktaş Pendikspor maçı öncesi form durumları

İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

Eksikler

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yanı sıra Colley'in sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Yeni transferlerden Chamberlain'in de tam hazır olmaması nedeniyle maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş
Mert, Rosier, Necip, Amartey, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Rebic, Muleka, Aboubakar



Pendikspor
Burak, Nuno Sequeira, Rassoul, Welinton, Tzavellas, Vukovic, Halil, Aosman, Gökcan, Görkem Bitin, Thuram

20 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş transferde yeni haftayı bekliyor



Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, kulübün transfer gündemi için konuşulan Sergio Ramos ve Anderson Talisca'yla ilgili olarak özel açıklamalarda bulunmuştu. Kocadağ, "Ramos için medyada 5 milyon Euro yıllık talebi olduğu yazılıyor. Bunun iki katından biraz fazla isteği oldu. Şu an Arabistan'a gitse piyasası yıllık 23-25 milyon Euro. Kendisini transfer etmek için tüm şartları zorluyorum. Olabilir" demişti. Talisca için ise, "Oyuncu ve kulübü ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden olacak verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden imkansız gibi" sözlerini sarf etmişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda bu isim için de girişimlerine devam ettiği kaydedildi. Siyah-Beyazlı taraftarların heyecanla beklediği 2 isimle alakalı yeni haftada yeni gelişmelerin olması bekleniyor.

Şenol Güneş'in isteği: Stoper

Emrecan Bulut, Daniel Amartey, Jean Onana, Ante Rebic, Alex Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov'u renklerine bağlayan Beşiktaş'ta gözler sağ stoper transferine çevrildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in sağ stoper takviyesinin en kısa sürede yapılmasını istediği belirlendi. Romain Saiss'in takımdan ayrılması, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın uzun süreli sakatlıkları nedeniyle savunmada sayısal olarak eksildiklerini aktaran Güneş bekleyişini sürdürüyor. Amartey'den memnun olan deneyimli hoca transfer sezonu kapanmadan başarılı bir sağ stoper daha istiyor. Yönetimin sağ stoper transferi konusunda Şenol Güneş'e güvence verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlıların yoğun şekilde çalıştıkları ve en kısa sürede transferi bitirmeyi hedefledikleri kaydedildi. 

 Beşiktaş'ta yeni aday Greenwood



Beşiktaş hücum hattını yaratıcı bir oyuncuyla takviye etmek istiyor. Bu çerçevede Arsenal'den Nicolas Pepe'yle ilgilenen ve futbolcunun kulübünden ayrılmasını bekleyen Beşiktaş alternatif olarak Mason Greenwood'u belirledi. Greenwood hakkında bir süredir saldırı iddiaları vardı ancak genç yıldız bunların tamamından beraat etti. Fakat Manchester United yönetimi taraftarların tepkisi nedeniyle Greenwood'u tekrardan kadro dışı bıraktı. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Manchester United, Mason Greenwood'un sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, 21 yaşındaki yıldız Mason Greenwood'un durumunu ve yasal sıkıntılarını araştırıyor. Beşiktaş eğer herhangi bir sıkıntıya rastlanmaz ve serbest kalırsa Greenwood'a resmi teklif yapması bekleniyor. 

Pepe'den Beşiktaş'a flaş cevap


Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Nicolas Pepe'den kötü haber geldi. Fransız basınındad yer alan habere göre Nicolas Pepe, Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmedi. Transfer sezonunun başlamasından beri adı Beşiktaş ile anılan Nicolas Pepe, L'Equipe'in haberine göre Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi. Haberin içeriğinde Nicolas Pepe'nin reddetmesine dair herhangi bir açıklamada yer almadı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak gittiği Nice formasıyla 28 resmi maça çıkan Nicolas Pepe bu karşılaşmalarda gollük katkı sağladı. 

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