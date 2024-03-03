Beşiktaş Galatasaray maç özeti izle (Maç sonucu: 0-1)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşılaştı.Tüpraş Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 1.29. saniyede Al-Musrati(k.k) kaydetti.Beşiktaş'ta Omar Colley, 90. dakikada Barış Alper'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Galatasaray, yenilenen Tüpraş Stadı açıldığı günden beri galibiyet alamıyordu. Sarı kırmızılı takım Beşiktaş'ın yeni stadında ilk kez galibiyet aldı.Geride kalan sezonlarda iki ezeli rakip Tüpraş Stadı'nda 8 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 6 galibiyet alırken, Galatasaray 1 galibiyet aldı. 1 maç da berabere sona erdi.Sarı kırmızılı takım ligde üst üste 9. galibiyetini aldı. Okan buruk'un öğrencileri ayrıca, ligde 16 maçlık yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Beşiktaş'ın ise 4 maçlık yenilmezlik serisi bu mağlubiyetle sona erdi.Galatasaray bu galibiyetin ardından ligde puanını 75'e çıkardı ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Rizespor ile oynayacak. Beşiktaş ise Gaziantep FK'ya konuk olacak.Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, kadroda zorunlu olarak bir değişiklik yaptı.Portekizli teknik adam, ligde İstanbulspor ile oynadıkları maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson Fernandes'in yerine orta sahada Daniel Amartey'e forma verdi.Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Fernando Santos; savunma dörtlüsünü Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'dan oluşturdu.Orta sahanın merkezinde Al Musrati, Daniel Amartey ve Ernest Muçi'yi görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattını Milot Rashica, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy'dan kurdu.Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Daniel Amartey, 2 maç sonra 11'de yer buldu.Afrika Uluslar Kupası dönüşünde Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında orta sahada görev yapan Amartey, İstanbulspor mücadelesinde oyuna sonradan dahil oldu.Ganalı futbolcu, Gedson Fernandes'in yokluğunda 11'e dönerken, orta sahada görev aldı.Beşiktaş'ta bu sezon hücumda sergilediği başarılı performansla kazanılan puanlarda önemli paya sahip olan genç golcü Semih Kılıçsoy, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verdi.Semih Kılıçsoy ligde şu ana kadar 14 maçta 9 gol kaydetti.Beşiktaş, büyük maçlar statüsündeki Trabzonspor karşılaşmasını genç golcünün attığı gollerle 2-0 kazanmıştı.Semih'in yanı sıra ara transfer döneminde takıma dahil olan Al Musrati ve Muçi de Beşiktaş formasıyla ilk derbilerine Galatasaray karşısında çıktı.Beşiktaşlı taraftarlar, derbi öncesinde yaptıkları koreografiyle siyah-beyazlı kulübün 121. kuruluş yılını kutladı.Kapalı tribünde Beşiktaş'ın 1903'ten itibaren kullandığı logolar ve kulüp kurucularının görüntüsünün yer aldığı bir pankart açılırken, kale arkasında ise "Optik Başkan" olarak tanınan eski Beşiktaş tribün liderlerinden Mehmet Işıklar ile "Mühendis Oktay" olarak bilinen Oktay Akdemir'in görseli yer aldı.Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son lig maçının ilk 11'ine göre kadroda tek değişiklik yaptı.Sarı-kırmızılı ekip, Tüpraş Stadı'nda yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Tete, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman, Efe Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius yer aldı.Hafta arasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında rotasyon yapan Okan Buruk, derbide ideal 11'ini sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, ligin 27. haftasında iç sahada Bitexen Antalyaspor ile yapılan maçın başlangıç kadrosuna göre kadroda tek değişikliğe gitti.Buruk, Brezilyalı santrfor Vinicius'u yedeğe çekerken, cezası nedeniyle Antalyaspor'a karşı forma giyemeyen Mauro Icardi'ye formayı teslim etti.Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 2 resmi maçın ardından sahaya çıktı.Son olarak Süper Lig'in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında süre alan Icardi, ligdeki Antalyaspor karşılaşmasını cezası, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük mücadelesini ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 5 önemli futbolcusundan yararlanamadı.Sarı-kırmızılılarda Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier'in yanı sıra Wilfried Zaha, Sergio Oliveira ile Abdülkerim Bardakcı kadroya alınmadı.Zaha ve Abdülkerim'in ağrılarından dolayı riske edilmediği, Oliveira'nın ise teknik ekibin kararıyla kadroya alınmadığı bildirildiGalatasaray yedek kulübesindeki 10 futbolcunun 5'i gençlerden oluştu.Beş önemli eksiğin olduğu sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Eyüp Aydın, Hamza ve Efe Akman kardeşler, Baran Demiroğlu ile Ali Yeşilyurt gibi gençler görev bekledi.Yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar, Dolmabahçe'ye gelerek takımlarını tribünde destekledi.İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulunun verdiği karar gereği derbiye, 1914 Galatasaray taraftarı alındı. Öğle saatlerinde Taksim'de Gezi Parkı'nda bir araya gelen taraftarlar, güvenlik önlemleri eşliğinde stada getirildi.Maçtan yaklaşık 3 saat önce tribündeki yerlerini alan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.Galatasaray, zorlu Beşiktaş deplasmanına adeta 1-0 önde başladı. Sarı kırmızılı takımın soldan kazandığı köşe vuruşunu Kerem Demirbay ortaladı. Kale önünde Al-Musrati'ye çarpan top 1,29. saniyede Beşiktaş ağlarına gitti.Galatasaray, Beşiktaş ile karşılaştığı maçta tarihi bir gole imza attı. Sarı kırmızılı takım, mücadelenin 1.29. saniyesinde Beşiktaş filelerini Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle havalandırdı.Galatasaray bu golle lig tarihinde Beşiktaş'a en erken golünü attı.Öte yandan Al-musrati, Süper Lig'de Hugo Almeida'dan bu yana (Mayıs 2012) Galatasaray'a karşı kendi kalesine gol atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.Siyah beyazlılar yediği golün şokunu ilk 10 dakikada atlatmakta güçlük çekti. Barış ve Mertens'in kenar ortalarıyla rakip kalede etkili olmaya çalıştı.Beşiktaş erken golün şokunu atlattıktan sonra rakip kaleye yüklenmeye başladı. Siyah beyazlı takım özellikle Rashica'nın kanadığını ilk dakikalarda çok etkili kullandı.Maçın 10. dakikasında Kosovalı oyuncu, sağ kanattan ceza sahasına iyi bir orta yaptı. Yerden kale önüne gelen topa Cenk Tosun dokunamadı.Beşiktaş yine etkili geldi. Soldan kazanılan köşe vuruşunu Rashica doğrudan kaleye gönderdi. 20. dakikadaki bu pozisyonda top üst direkten oyun alanının dışına gitti.Bu kez Galatasaray, duran topta tehlike yarattı. 25. dakikada kazanılan serbest vuruşu Kerem Aktürkoğlu kaleye gönderdi. Bu top direk dibinden dışarı gitti.Maçta Cenk Tosun ve Kerem Demirbay arasında tartışma çıktı.Mücadelenin 33. dakikasında Kerem Demirbay, köşe vuruşunu kullanmak istedi. Tribünlerden gelen maddeler sonrası o bölgeden uzaklaştı. Cenk Tosun, Kerem'in korneri kullanmasını isteyince iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.Hakem Halil Umut Meler'in de araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı.Galatasaray, 40. dakikada net bir fırsattan yararlanamadı. Orta alanda kazanılan topu Kaan Ayhan yay üzerine kadar taşıdı. Savunma arkasına gönderdiği derin topta Kerem Demirbay, karşı kaarşıya vuruşunu yaptı ama Mert Günok gole izin vermedi.Galatasaray ilk yarının sonlarında baskısını arttırdı. Bir önceki pozisyondan 2 dakika sonra Mertens, sağ kanattan ceza sahasına tehlikeli bir top kesti. Kale önünde bulunan 3 Galatasaraylı futbolcu topu ıska geçti.İlk yarının sonunda başka ciddi bir atak olmadı ve Galatasaray soyunma odasına 1-0 üstün girdi.Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbinin ikinci yarısında iki takım penaltı bekledi.Maçın 51. dakikasında Omar Colley ile mücadele eden Mauorı Icardi yerde kaldı ve penaltı bekledi.Mücadelenin orta hakemi Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştü. Bu görüşmenin ardından pozisyonda penaltı olmadığı belirtildi.Maçın 53. dakikasında Cenk Tosun, Derrick Köhn ile ikili mücadelesinin ardından yerde kaldı ve penaltı bekledi.Orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler ile görüştü ve oyunun devam etmesini istedi.Cenk Tosun oyunun devam etmesine tepki gösterdi ve sarı kart gördü.Beşiktaş ikinci yarı beraberlik için baskısını bir hayli arttırdı. Siyah beyazlı takım 60. dakikada etkili geldi. Masuaku'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Muslera çıkardı. Dönen topa Colley vurdu ama top dışarı gitti.Beşiktaş yine etkili geldi, Muslera yine gole izin vermedi. Sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera gole izin vermedi.70. dakikaya gelinirken iki takımın orta sahası da çabuk geçilmeye başlandı.Hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu, 70. dakikada topla birlikte son çizgiye indi. İçeri çevirdiği top bir anda kaleye yöneldi. Kaleci Mert son anda topu çeldi.Galatasaray yine gole yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen topa Icardi hareketlendi. Onun karşı karşıya vuruşu kaleci Mert'te kaldı.Beşiktaş, 90. dakikada 10 kişi kaldı. Siyah beyazlı takımda Colley, Barış Alper'e yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gördü.2. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde oluşan karambolde Al-Musrati ters bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.19. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde, doğrudan kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta gitti.25. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışında sol çaprazından kullandığı frikikte, top yan ağlarda kaldı.40. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla Beşiktaş ceza sahasına kadar sokulan Kaan Ayhan, pasını Kerem Demirbay'a aktardı. Penaltı noktasına hareketlenen Kerem'in kayarak vuruşunda, zamanında kalesini terk eden Mert Günok'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.Müsabakanın ilk yarısı, 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.