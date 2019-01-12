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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı yarıda kaldı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde karşı karşıya gelirken sarı-lacivertliler, Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratları nedeniyle soyunma odasına girdi.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı yarıda kaldı!
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12 Ocak 2019 15:06
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde karşı karşıya gelirken sarı-lacivertliler, Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratları nedeniyle soyunma odasına girdi.  

Maçın ilk seti Fenerbahçe'nin 25-14'lük üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Karşılaşmada ikinci set Beşiktaş'ın 16-15'lik üstünlüğüyle devam ederken Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratları nedeniyle hakemin önce netten indiği sonra da takım kaptanlarını yanına çağırdığı belirtildi.

Kaptanlarla gerçekleştirdiği görüşme sonrasında hakem, hakem kuruluna giderek seti durdurdu ve Fenerbahçe, soyunma odasına girdi.

MAÇA DEVAM KARARI ALINDI

İki kulüp idarecileri ve Federasyon yetkilileri, maçın akıbeti konusunda görüşmesinin ardından karşılaşmaya devam kararı alındı.




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