Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel ilk 11 - Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.Haftaya averajla 3. sırada giren Beşiktaş ise Fenerbahçe'yi sahasında yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak ve BeIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın VAR hakemi ise Özgür Yankaya olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Alex-Oxlade Chamberlain, Ante Rebic, Vincent AboubakarLivakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Dzeko.Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 7 maçta galibiyet alamıyor. Sarı-lacivertli ekip, son 7 derbide 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 9 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Tüpraş Stadı'nda oynanan 7 lig maçında ise 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe, 5 Şubat 2017'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmişti.Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. Djiku'nun iyileştiği ve maç kadrosunda olması bekleniyor, ancak ilk 11'de olup olmayacağı maç saatinde belli olacak. Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor.Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde kart sınırında bulunan Samet Akaydın ve Miguel Crespo, bu maçta kart görmeleri durumunda bir sonraki mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.Fenerbahçe'de bu sezonun en golcü ismi olan Edin Dzeko, Beşiktaş'a karşı takımının hücumdaki önemli kozlarından biri olacak. Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar ise Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 derbide 4 gol atmıştı.Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe maçıyla futbolda ilk sınavını verecek. İki ekip arasında oynanacak maç, rekabet tarihindeki 358. randevu olacak.Son 10 derbi maçının 6'sında kazanan çıkmazken, 3'ünü Beşiktaş, 1'ini Fenerbahçe kazandı. Geçen sezon oynanan derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup etmişti.Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın bu sezon bütün maçlarda forma verdiği isimler Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski oldu. Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar ise Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 derbide 4 gol atmıştı.Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 28 müsabakada hakemler, toplam 18 kırmızı ve 172 sarı kart gösterdi. Fenerbahçe 6 kırmızı, 84 sarı kart alırken, Beşiktaş'a 12 kırmızı ve 88 sarı kart çıktı.