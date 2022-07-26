Beşiktaş Efe Tahmaz'ı transfer etti!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 18 yaşındaki oyuncu Efe Tahmaz'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistan temsilcisi Partizan'ın altyapısında forma giyen Efe Tahmaz ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de oynayan genç basketbolcunun uzun forvet olarak görev yaptığı aktarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistan temsilcisi Partizan'ın altyapısında forma giyen Efe Tahmaz ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de oynayan genç basketbolcunun uzun forvet olarak görev yaptığı aktarıldı.
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