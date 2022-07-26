Beşiktaş Efe Tahmaz'ı transfer etti!

Beşiktaş, genç basketbolcu Efe Tahmaz'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş Efe Tahmaz'ı transfer etti!
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26 Temmuz 2022 16:09
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 18 yaşındaki oyuncu Efe Tahmaz'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistan temsilcisi Partizan'ın altyapısında forma giyen Efe Tahmaz ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de oynayan genç basketbolcunun uzun forvet olarak görev yaptığı aktarıldı.

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