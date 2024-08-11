Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi önemli yıldızları kadrosuna kazandıran Beşiktaş, son olarak Fransız Lig 1 devi Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki genç orta sahası Cher Ndour'la anlaşmaya vardı.
Yetenekli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayan yönetim, başarılı ismi yeni hafta içinde İstanbul'a getirecek. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan 1,90'lık futbolcu, saha içinde iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor.
Cher Ndour'un Paris Saint Germain'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Genç oyuncu, Avrupa Basınında geleceğin Paul Pogba'sı olarak görülüyor.
4 MİLYON EURO
Geçtiğimiz devre arasında Braga'ya kiralanıp geri dönen Ndour, PSG'ye geçen sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Ndour'un PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Senegal asıllı futbolcunun piyasa değeri 4 milyon Euro bandında yer alıyor.
Yetenekli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayan yönetim, başarılı ismi yeni hafta içinde İstanbul'a getirecek. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan 1,90'lık futbolcu, saha içinde iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor.
Cher Ndour'un Paris Saint Germain'le 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Genç oyuncu, Avrupa Basınında geleceğin Paul Pogba'sı olarak görülüyor.
4 MİLYON EURO
Geçtiğimiz devre arasında Braga'ya kiralanıp geri dönen Ndour, PSG'ye geçen sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Ndour'un PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Senegal asıllı futbolcunun piyasa değeri 4 milyon Euro bandında yer alıyor.
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