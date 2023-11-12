Haber Tarihi: 12 Kasım 2023 16:16 - Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 16:16

Beşiktaş - Başakşehir canlı izle şifresiz | BJK - Başakşehir maçı canlı izle HD

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. VAR'da ise Mustafa İlker Coşkun görev yapacak. Rachid Ghezzal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Cenk Tosun, Aboubakar, Rashica gibi yıldızlar Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş RAMS Başakşehir maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta? Beşiktaş - Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş - Başakşehir canlı izle şifresiz | BJK - Başakşehir maçı canlı izle HD
Abone Ol
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Mustafa İlker Coşkun oturacak.

Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş
Mert, Rosier, Necip, Amartey, Tayfur, Amir, Salih, Gedson, Zaynutdinov, Rebic, Muleka.



Başakşehir
Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Dennis, Berkay, Emirhan, Serdar, Piatek.


DAHA YÜKSEK ORANLARLA İDDAA.COM'DA OYNA!




 

Kötü gidişini sürdüren RAMS Başakşehir ise 9 puanla 18. basamakta bulunuyor.

Rıza Çalımbay 18 sene sonra Beşiktaş'ın başında maça çıkacak

Siyah-beyazlı kulübün simge isimlerinden Rıza Çalımbay, mücadeleyle 18 yıl sonra Beşiktaş'ın teknik patronu olarak sahaya çıkacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş'ın başına teknik direktör olarak geçen Çalımbay, Tüpraş Stadı'nda ilk kez taraftarlarıyla buluşacak.

Eksikler

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçına da sakatlığı bulunan birçok oyuncusundan yoksun çıkacak.

Uzun süredir tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'nun yanı sıra sakatlıkları açıklanan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar karşılaşmada forma giyemeyecek.

Rebic sınırda

Beşiktaş'ta Ante Rebic, Başakşehir maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siltay Yapı Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Başakşehir karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde Yılport Samsunspor maçında görev yapamayacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Beşiktaş
Gündem

Diğer Haberler

Ivo Vieira: 'Skoru korumak için çok çalıştık' Pendikspor Ivo Vieira: "Skoru korumak için çok çalıştık"
Taner Taşkın: 'Çok farklı bitebilirdi' Spor Toto 1. Lig Taner Taşkın: "Çok farklı bitebilirdi"
Uğur Okur: 'Pes ettiğiniz zaman kaybedersiniz' Spor Toto 1. Lig Uğur Okur: "Pes ettiğiniz zaman kaybedersiniz"
Beşiktaş'ta ilginç değişiklik: Ghezzal! Beşiktaş Beşiktaş'ta ilginç değişiklik: Ghezzal!
Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman? | GS-ManU maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman? | GS-ManU maçı ne zaman, saat kaçta?
Rıza Çalımbay ilk maçında 4 değişiklik yaptı Beşiktaş Rıza Çalımbay ilk maçında 4 değişiklik yaptı
Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra Beşiktaş'ın başında maça çıktı Beşiktaş Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra Beşiktaş'ın başında maça çıktı
Beşiktaş'a kötü haber: Ante Rebic Beşiktaş Beşiktaş'a kötü haber: Ante Rebic
Beşiktaş'ta sakatlık: Bahtiyar Beşiktaş Beşiktaş'ta sakatlık: Bahtiyar
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Adana Demirspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
2
Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı! Real Madrid'de flaş karar!
3
Beşiktaş - Başakşehir: İlk 11'ler
4
Fenerbahçe'de Fred gerçeği!
5
Galatasaray'dan şampiyonluk hamlesi: Conor Gallagher
6
Erman Toroğlu: "Bu 3 hakem yalan söylüyor!"
7
Josef'ten Galatasaray için flaş paylaşım!

SON HABERLER

yukarı ok