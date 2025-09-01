Beşiktaş'a Arsenal'den kanat!

Beşiktaş, Arsenal forması giyen Reiss Nelson ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların, Nelson'un haftalık ücreti olan 135 bin dolarlık ücretin üzerine çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

calendar 01 Eylül 2025 13:13 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2025 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-beyazlılar, Premier Lig devi Arsenal'in kanat oyuncusunu gündemine aldı.

NELSON GÜNDEMİ

CBS Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Londra ekibinin sol kanat oyuncusu Reiss Nelson ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların, Nelson'un haftalık ücreti olan 135 bin dolarlık bedelin üzerine çıkmaya hazır olduğu belirtildi.

1 EYLÜL SONRASI BEKLENİYOR


İngiliz oyuncu Premier Lig'de kalmayı istese de Beşiktaş, Avrupa'da 1 Eylül'de bitecek transfer döneminin ardından devreye girmek için bekliyor. Süper Lig'de transfer dönemi 12 Eylül günü sona erecek.

Arsenal formasıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor. 

 
 
