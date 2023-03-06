Berat gecesi orucu hangi gün tutulur? 2023 Berat Kandili orucu kaç gün tutulur? Diyanet

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Hayırlı kandiller... Berat Kandili için artık beklenen gün geldi. İslam dünyasında en kutsal günlerden biri olarak kabul edilen 'Berat Kandili'nde oruç tutulur mu?' ve 'kandilde oruç tutmak farz mı?' gibi sorularla ilgili ayrıntıları derledik. İşte, detaylar...Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 'Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?' sorusuna şu şekilde yanıt verildi:Dini açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir. Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki;"Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin. Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder." buyuruyor.Berat Gecesi mübarek Şaban ayının 15. gecesidir. Buna göre 2023 yılında Berat Gecesi 6 Mart Pazartesiyi 7 Mart Salıya bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Berat Kandili önümüzdeki 6 Mart Pazartesi günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için Berat Gecesi 6 Mart Pazartesi akşam namazı ile başlamaktadır. Berat Kandili günü ise 7 Mart Salı günüdür.Berat Kandili Gecesi ne zaman 2023 : 6 Mart Pazartesi'yi 7 Mart Salı'ya bağlayan gece (6 Mart Pazartesi akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.)Berat Kandili Günü ne zaman 2023 : 7 Mart Salı (7 Mart Salı günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre Berat günüdür.)Alimler 13-14-15 günlerinde yani Eyyamı Biyd günlerinde oruç tutulmasını tavsiye ediyor. Fakat dileyenler Berat Kandili gününü tek gün oruçlu geçirebilir. Berat kandili günü tek gün orucu 2023 yılında yani bu yıl 7 Mart Salı gününe denk gelmektedir. 7 Mart Salı günü tek gün kandil orucu tutabilirsiniz.2023 yılında Şaban ayının 13. günü 5 Mart, 14. günü 6 Mart ve 15. günü ise 7 Mart tarihine denk gelmektedir.Şaban ayı 13. günü : 5 Mart 2023 PazarŞaban ayı 14. günü : 6 Mart 2023 PazartesiŞaban ayı 15. günü : 7 Mart 2023 Salı