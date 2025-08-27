27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
2-085'
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-079'
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
6-083'
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
1-184'
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
1-083'
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-6
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-0
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
2-184'
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
2-3

Benfica'nın golü iptal oldu!

Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Benfica'nın 11. dakikada Pavlidis ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Benfica'nın golü iptal oldu!
Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Benfica'dan 11. dakikada Pavlidis'den gol yedi.

Benfica'nın korner vuruşunda Leandro Barreiro kale önünde Nelson Semedo'nun dengesini bozmasına Fenerbahçe kulübesi itiraz etti. Karşılaşmanın hakemi Vincic, VAR ile konuşmasının ardından pozisyonu izlemeye gitti.

Pozisyonu izleyen Vincic, 16. dakikada golü ofsayt nedeniyle iptal etti. 

BENFICA'NIN BİR GOLÜ DAHA İPTAL OLDU

Benfica'nın 23. dakikada Leandro Barreiro ile bulduğu gol faul sebebiyle iptal edildi. Hakem Vincic, Barreiro'nun golden önce Archie Brown'u arkadan ittiğini işaret etti.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
