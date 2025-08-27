Benfica'nın golü iptal oldu!

Şampiyonlar Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Benfica'dan 11. dakikada Pavlidis'den gol yedi.
Benfica'nın korner vuruşunda Leandro Barreiro kale önünde Nelson Semedo'nun dengesini bozmasına Fenerbahçe kulübesi itiraz etti. Karşılaşmanın hakemi Vincic, VAR ile konuşmasının ardından pozisyonu izlemeye gitti.
Pozisyonu izleyen Vincic, 16. dakikada golü ofsayt nedeniyle iptal etti.
BENFICA'NIN BİR GOLÜ DAHA İPTAL OLDU
Benfica'nın 23. dakikada Leandro Barreiro ile bulduğu gol faul sebebiyle iptal edildi. Hakem Vincic, Barreiro'nun golden önce Archie Brown'u arkadan ittiğini işaret etti.
Benfica'nın korner vuruşunda Leandro Barreiro kale önünde Nelson Semedo'nun dengesini bozmasına Fenerbahçe kulübesi itiraz etti. Karşılaşmanın hakemi Vincic, VAR ile konuşmasının ardından pozisyonu izlemeye gitti.
Pozisyonu izleyen Vincic, 16. dakikada golü ofsayt nedeniyle iptal etti.
BENFICA'NIN BİR GOLÜ DAHA İPTAL OLDU
Benfica'nın 23. dakikada Leandro Barreiro ile bulduğu gol faul sebebiyle iptal edildi. Hakem Vincic, Barreiro'nun golden önce Archie Brown'u arkadan ittiğini işaret etti.