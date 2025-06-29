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3-1
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Benfica - Chelsea maçı yarıda kaldı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Benfica ile Chelsea karşılaştı, mücadele hava olayları sebebiyle yarıda kaldı.

calendar 29 Haziran 2025 01:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Benfica - Chelsea maçı yarıda kaldı!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 mücadelesinde Benfica ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadele 85.dakikada hava olayları sebebiyle yarıda kaldı.

ABD'nin Charlotte şehrindeki Bank of America Stadyumu'nda oynanan maç 85.dakikada yarıda kaldığında mücadelede 1-0 Chelsea üstünlüğü vardı. Chelsea'nin tek golü 64.dakikada Reece James'ten geldi.

Benfica'da milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü mücadeleye ilk on birde başlarken Kerem Aktürkoğlu ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. 

Mücadelede kalan sürenin ne zaman oynanacağına dair net bir açıklama yapılmadı.

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