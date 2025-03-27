Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı 2025 | Bayramın ilk günü bugün otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, otoyollar, köprüler bedava mı, toplu taşıma ücretsiz mi?

2025 Ramazan Bayramı tatili başlarken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de toplu taşıma ve otoyol/köprülerin ücretsiz olup olmayacağı. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan ücretsiz toplu taşıma ve otoyol/köprü geçişleri bu yıl da bekleniyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma ve otoyol/köprülerin durumu:

Evet, 2025 Ramazan Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının büyük bir bölümü ücretsiz olarak kullanılabilecek. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalar ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar doğrultusunda, bu yıl da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi bekleniyor.

Resmi açıklamalara göre, 2025 Ramazan Bayramı'nda (30 Mart Pazar) saat 00.00'dan başlayarak 1 Nisan Salı günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2025 Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları (otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur) ücretsiz hizmet verecek.



Ankara: EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da otobüs, metro, Ankaray ve teleferik 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde ücretsiz hizmet verecek. EGO tarafından arife gününden itibaren mezarlıklara da ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.



Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) ait köprü ve otoyollar, 28 Mart Cuma akşamından itibaren başlayacak bayram tatili süresince (9 gün) ücretsiz olacak. Bu karar, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Metro İstanbul'da bayram boyunca seferler genellikle cumartesi tarifesine göre düzenlenecek. Sefer saatleri hatlara göre değişiklik gösterebilir, bu nedenle Metro İstanbul'un resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden güncel bilgilere ulaşılması önemlidir.

Ramazan Bayramı Arife Günü: 29 Mart 2025 (Cumartesi)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 (Pazar)

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 (Pazartesi)

Sonuç olarak, 2025 Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü ve bayram süresince birçok şehirde toplu taşıma ücretsiz olacak, aynı zamanda KGM'ye ait otoyol ve köprülerden de ücretsiz geçiş yapılabilecek.