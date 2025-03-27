Haber Tarihi: 27 Mart 2025 19:39 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 19:39

Bayramda Kütüphaneler Açık mı? - 2025

Bayram tatili yaklaşırken, pek çok kişinin aklındaki sorulardan biri de kütüphaneler bayramda açık mı?

Bayramda Kütüphaneler Açık mı? - 2025
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Bayramda kütüphanelerin açık olup olmadığı konusu, özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda sıkça gündeme gelir. Genellikle resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, kütüphanelerin bayramdaki durumu farklılık gösterebilir.

RAMAZAN BAYRAMINDA KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Ramazan Bayramı süresince kütüphane çalışma saatleri genellikle değişiklik gösterir. Birçok kütüphane bayramın ilk günü kapalı olabilirken, bazıları bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde sınırlı saatlerde hizmet verebilir. Özellikle büyük şehirlerdeki İBB kütüphaneleri ve bazı üniversite kütüphaneleri, Ramazan Bayramı'nda da belirli saatler arasında açık kalabilmektedir. Ancak, Ramazan Bayramında kütüphanelerin açık olup olmadığını ilgili kütüphanelerden bilgi alarak detayları öğrenebilirsinzi

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