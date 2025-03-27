Bayramda Kütüphaneler Açık mı? - 2025

Bayramda kütüphanelerin açık olup olmadığı konusu, özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda sıkça gündeme gelir. Genellikle resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, kütüphanelerin bayramdaki durumu farklılık gösterebilir.



RAMAZAN BAYRAMINDA KÜTÜPHANE ÇALIŞMA SAATLERİ



Ramazan Bayramı süresince kütüphane çalışma saatleri genellikle değişiklik gösterir. Birçok kütüphane bayramın ilk günü kapalı olabilirken, bazıları bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde sınırlı saatlerde hizmet verebilir. Özellikle büyük şehirlerdeki İBB kütüphaneleri ve bazı üniversite kütüphaneleri, Ramazan Bayramı'nda da belirli saatler arasında açık kalabilmektedir. Ancak, Ramazan Bayramında kütüphanelerin açık olup olmadığını ilgili kütüphanelerden bilgi alarak detayları öğrenebilirsinzi

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