Bayern Münih-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bayern-GS maçı hangi kanalda?

Bayern Münih Galatasaray maçı için artık geri sayıma geçilmiş durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmada temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak. Sarı kırmızılı futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın günü, saati, yayıncı kanalı ve Galatasaray'ın muhtemel 11'lerine dair bilgileri bir araya getirdik!Bayern Münih Galatasaray A Grubu 4. maçı 8 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 23:00'de oynanacak.Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.1- Bayern Münih / 9 Puan (+4 av)2- Galatasaray / 4 Puan (-1 av)3- Kopenhag / 1 Puan (-1 av)4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Zaha, Tete, IcardiBayern Münih- Galatasaray (23:00)Galatasaray - Manchester United (20:45)Kopenhag - Galatasaray (23:00)UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Bayern Münih'i konuk etti.8. dakikada konuk takım öne geçti. Orta alanda hızlı atağı başlatan Musiala, pasını soldan bindiren Sane'ye verdi. İçeri kat eden bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazdaki Coman'a aktarmak istedi. Kazımcan Karataş, yatarak müdahale etmek istediği topu ıskalayınca Coman, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Fransız futbolcu, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.9. dakikada Tete'nin sağdan ortasında altıpas önündeki Kerem Aktürkoğlu vole vurdu. Kaleci Ulreich, sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.11. dakikada sağdan hızlı gelişen atakta Boey'in içeri çevirdiği topu yatarak tutmak isteyen kaleci Ulreich, meşin yuvarlağı sektirdi. Altıpas gerisindeki Kerem'in uygun durumda bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.23. dakikada Kazımcan'ın soldan uzun kullandığı taç sonrasında altıpasta yükselen Icardi, topa kafayla vurdu. Kaleci Ulreich, son anda direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.24. dakikada Torreira'nın ceza sahası yayı içinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.28. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Zaha'nın soldan ortasında ceza sahası içinde Icardi, Kim Min-Jae'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Massa penaltı noktasını gösterdi.30. dakikada topun başına geçen Icardi, Panenka penaltısıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.38. dakikada savunma arkasına sarkan Kerem'in karşı karşıya vuruşunda, Ulreich topun geçmesini önledi.39. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Icardi'nin kafayla vurduğu top, üstten auta çıktı.45+1. dakikada Torreira yaptığı baskıyla ceza sahası yayı içinde kaptığı topu Kerem'e aktardı. Kerem de hiç bekletmeden penaltı noktası gerisindeki Icardi'yi gördü. Arjantinli yıldızın vuruşunda top yandan auta gitti.Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.50. dakikada savunma arkasına sarkarak soldan atağı sürdüren Coman, ceza sahasına kadar girdi. Bu oyuncu, son çizgiye indikten sonra pasını geriden gelen Sane'ye aktardı. Sane'nin bekletmeden vuruşunda top auta çıktı.52. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda, top az farkla yandan auta gitti.60. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı faulde ön direğe hareketlenen Torreira'nın kafayla vurduğu top, yan ağlarda kaldı.63. dakikada Sane'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, kaleci Muslera yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.73. dakikada Bayern Münih yeniden öne geçti. Sağdan Kazımcan Karataş'ın arkasına sarkan Sane, pasını ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda bulunan Musiala ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden pasında altıpas önündeki Kane topukla vurmak istedi. Boey'dan dönen topu yeniden önünde bulan İngiliz futbolcu, ağları havalandırdı: 1-2.79. dakikada Alman temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kane, pasını açısı daha iyi olan Musiala'ya aktardı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.90. dakikada Sane'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera köşeye giden topu son anda kornere çeldi.Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleyi 3-1 kaybetti.