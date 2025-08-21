Başakşehir - Universitatea Craiov maçı hangi kanalda | Başakşehir UEFA maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta?

Organizasyon O G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi 12 2 2 8 15 28 UEFA Avrupa Ligi 24 7 6 11 24 35 UEFA Konferans Ligi 30 17 9 4 61 27 TOPLAM 66 26 17 23 100 90





UEFA Konferans Ligi'de bu hafta Başakşehir ve Universitatea Craiov karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT 1 canlı izle, TRT 1 şifresiz" araması yapıyor. Başakşehir - Universitatea Craiov maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Başakşehir - Universitatea Craiov maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT 1 erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1 dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.UEFA Konferans Ligi'de bu Başakşehir, Universitatea Craiov ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir - Universitatea Craiov maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.Başakşehir - Universitatea Craiov maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.Muhammed, Onur Bulut, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Shomurodov, Crespo, Brnic, Nuno Da CostaIsenko, Romanchuk, Screciu, Badelj, Mora, Teles, Baluta, Cicaldau, Stefan, Al Hamlawi, BaiaramTuruncu-lacivertli futbol takımı, taraftarı önünde oynayacağı turun ilk maçından avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.Bu sezon Konferans Ligi'ndeki mücadelesine ikinci eleme turundan başlayan Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More'yi 1-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi. İstanbul temsilcisi, üçüncü eleme turunda ise Norveç'in Viking takımına (3-1, 1-1) üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırdı.İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında Rumen temsilcilerine karşı ilk maçına çıkacak.Romanya temsilcisi, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.Universitatea Craiova, Romanya Birinci Futbol Ligi'nin geride kalan 6 haftasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 16 puanla zirvede yer aldı.Universitatea Craiova, ikinci eleme turundan itibaren mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçın 2'sini kazandı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı. Rumen ekibi, sırasıyla Sarajevo'yu (Bosna Hersek) ve Spartak Trnava'yı (Slovakya) saf dışı bıraktı.Universitatea Craiova, Romanya Kupası ikinci turunda ise Vulturii'ye 3-2 mağlup olarak elendi.Söz konusu 11 karşılaşmada 27 kez fileleri havalandıranUniversitatea Craiova, kalesinde de 17 gol gördü.Universitatea Craiova'nın kadrosunda Türk takımlarında forma giyen Silviu Lung ile Alexandru Cicaldau yer alıyor.Lung, 2017-2022 yıllarında Kayserispor'un kalesini korudu. Cicaldau ise 2021-2022 sezonunda Galatasaray, 2023-2024'te ise Konyaspor'da görev yaptı.Eski Rumen milli oyuncu Mirel Radoi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Universitatea Craiova, 76 yıllık tarihinde 4 kez lig şampiyonluğu yaşadı.Romanya ekibi, Avrupa kupalarındaki en büyük başarılarını ise 1982-1983 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı final ve 1981-1982'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final oynayarak elde etti.Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz DilmenDefans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız DilekOrta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner, Ivan BrnicForvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor ShomurodovUEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı ağırlayacak İstanbul Başakşehir, Avrupa'da 67. maçına çıkacak.Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 66 müsabakada 26 galibiyet, 17 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.Bu müsabakalarda 100 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 90 gole engel olamadı.Turuncu-lacivertli ekibin UEFA organizasyonlarında sergilediği performans şöyle:İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarında 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.Turuncu-lacivertli takım, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etti. 2017-2018 ve 2019-2020'de gruplarda yer alan İstanbul temsilcisi, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019'da organizasyona eleme aşamasında veda etti.Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018, 2019-2020 ve 2020-2021'de boy gösterdi. 2017-2018 ve 2019-2020'de elemeleri geçemeyen turuncu-lacivertliler, 2020-2021'de ise Süper Lig şampiyon ünvanıyla doğrudan grup aşamasında yer aldı.İstanbul Başakşehir, 2022-2023, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İstanbul ekibi, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında grup aşamasında yer aldı.Avrupa kupalarında 9. kez sahne alan Başakşehir, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 17. müsabakasına çıkacak.Turuncu-lacivertliler, Atan ile UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 16 maçın 9'unu kazandı, 5'inde berabere kaldı, 2'sinden yenilgiyle ayrıldı.Söz konusu müsabakalarda 33 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 15 gol gördü.İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)En farklı mağlubiyetler: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)En çok maça çıkan: Deniz Türüç (35)En çok gol atan: Edin Visca (14)