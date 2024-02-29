Barcelona'da kesenin ağzı kapalı kalacak!

Ekonomik sıkıntılar sebebiyle yüksek bedelli transferlerden kaçınan Barcelona, yeni sezonda da aynı stratejisine devam edecek.



Mundo Deportivo'nun haberine göre; Katalan devi, özellikle savunmaya önemli bir takviye yapmayacak.



GENÇ OYUNCULARA GÜVEN TAM



Yönetim, Ronald Araujo ve Jules Kounde gibi oyuncuların yanı sıra 17 yaşındaki Hector Fort ve Pau Cubarsi'nin de performanslarına güveniyor.



Öte yandan Barcelona'nın kontratı sezon sonunda bitecek Sergi Roberto ve Marcos Alonso ile de yeni sözleşme imzalamayacağı belirtildi.



Manchester City'den kiraladıkları Joao Cancelo'yu gelecek sezon da kadrosunda tutma isteyen Katalanlar, genç ve gelecek vadeden oyuncularına süre vermeyi sürdürecek.



HERMOSO HAMLESİ



Barcelona ayrıca Atletico Madrid forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mario Hermoso'yu transfer etmeyi düşünüyor.



28 yaşındaki İspanyol stoper, ikna edilirse ücretsiz bir şekilde Katalan devine katılacak.





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