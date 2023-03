Banyo yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken banyo yapılır mı? (Diyanet 2023)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Banyo yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken banyo yapılır mı? sorusu Ramazan ayı ile beraber tekrar gündeme geldi. Oruçluyken banyo yapmak isteyen kişiler duş almadan önce bu durumun oruçlarına olan etkilerini araştırmayı sürdürüyor. Diyanet yıkanmanın oruca olan etkisiyle ilgili sorulara geçtiğimiz yıllarda yanıt vermişti. Peki, yıkanmak orucu bozar mı, oruçluyken duş almak, banyo yapmak orucu bozuyor mu?Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Aişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir.Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir.Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kadın ve erkeklerin oruçluyken su yutmayacak şekilde duş alması orucu bozmaz.Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz. Bir sahabİ Resulullah'a (s.a.s.), "Ey Allah'ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?" diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da, "(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi." cevabını vermiştir.Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi meşru olmayan bir sebeple su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Çünkü bu durumda oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır1- Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek,2- Ağza gelen kusuntunun geri gitmesi,3- Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,4- Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak,5- İstemeyerek ağız dolusu kusmak,6- İsteyerek, zorlayarak biraz kusmak,7- Sahurda tokluk veren ilaçlar kullanmak,8- Göze katı veya sıvı ilaç koymak veya ıslak lens takmak,9- Gıybet etmek,10- Rüyada ihtilam olmak,11- Diş çukuruna ilaç koymak,12- Çiçek, kolonya veya parfüm koklamak,13- Morfinsiz, iğnesiz diş çektirmek,14- Yutmadan yemeğin tadına bakmak,15- Sakındığı halde toz ve dumanın boğazdan veya burundan içeri girmesi,16- Diş çektirince gelen tükürükten az kanı yutmak,17- Ağzını yıkadıktan sonra kalan yaşlığı tükürükle yutmak,18- Dişler arasında kalan, nohuttan küçük olan şeyi yutmak,19- Hacamat olmak, kan aldırmak, akupunktur kullanmak,20- Kulağa su kaçması,21- Misvak kullanmak, macunsuz diş fırçalamak (Macunlu fırçalamakla da oruç bozulmaz fakat mekruh olur. Macun yutulursa oruç bozulur, kaza gerekir.),22- Gusletmek, banyo yapmak,23- İdrar yoluna pamuk koymak (Ş,fiî'de bozar.),24- Sağlam deriye ilaç, krem sürmek, her çeşit yakı, sigara bandı, tokluk bandı koymak,25- Yaraya imsak vaktinden önce konan sıvı ilacın, imsak vaktinden sonra emilmesi,26- Yaradan çıkan kan, irin ve benzerlerinin tekrar içeri girmesi,27- Arı sokması,28- Dudaktaki yaşlığı yutmak,29- Banyoda oluşan su buharını teneffüs etmek,30- Ele iğne batıp kırığının içinde kalması,31- Kulağa pamuklu çubuk sokmak (Ş,fiî'de bozar.),32- Kanayan yere, kanın durması için kan taşı sürmek,33- Ağza gelen yemeği, balgamı, kusmuğu veya baştan buruna gelen akıntıyı yutmak,34- Bel soğukluğu hastalığından dolayı akıntı gelmesi,35- Evi haşere için ilaçlayan, ister istemez ilacı teneffüs etse de orucu bozulmuş olmaz; çünkü sakınmak zordur,36- Kulağa sabunlu su kaçırması,37- Ağza su alıp çalkalamak veya ağzı yıkadıktan sonra ağızda kalan yaşlığı tükürükle yutmak,38- Hanımını öpenin orucu, meni gelse de bozulmaz. Öperken şehvetlenip cünüp olursa bozulur (Cünüp olma ihtimali varsa, hanımını öpmesi mekruh olur. Orucu bozacak derecede çok öperse haram işlemiş olur. Çünkü orucu mazeretsiz bozmak haramdır. Ama öperek cünüp olunca kaza gerekir, kefaret gerekmez.),39- Akupunktur kullanmak orucu bozmaz. Akupunkturun sadece iğnesi giriyor, vücudun içine bir şey zerk edilmiyor,40- Çatlak dudağa veya eldeki yarığa krem, tentürdiyot, kolonya veya oksijenli su sürmek (Açık yaraya sürülen merhemin, içeri sızdığı iyi bilinmedikçe orucu bozmadığı, S. Ebediyye'de bildirilmektedir. İyi bilmek, zanla olmaz. Kesin bilmek gerekir. Kesin bilinmeyince bozar denilemez.),41- İğneli epilasyon yaptırmak orucu bozmaz. İçeriye ilaç gibi bir şey girmedikçe, vücuda iğne batırmak orucu bozmaz. İğneli epilasyonda içeriye ilaç girmiyor. 42- Kaş, bıyık aldırmak, etek tıraşı olmak ve epilasyon orucu bozmaz,43- Oruçlunun ağzına gözyaşı veya ter girerse, bir iki damla gibi azsa, orucunu bozmaz, çünkü bundan korunmak zordur. Çok olur da tuzluluğunu ağzının her yerinde duyar ve yutarsa orucu bozulur. Yutmayıp tükürürse bozulmaz,