Bankalar açık mı? 1 Nisan bankalar açık mı, tatil mi? 2024

Yerel seçimin tamamlanmasının akabinde YSK'nın uyguladığı yasaklar son buldu. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü bankaların hizmette olup olmadığı ise vatandaşların merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, 1 Nisan'da (bugün) bankalar açık mı? Seçimin ertesi günü bankalar çalışacak mı, kapalı mı olacak?

1 Nisan'da sandık başında görev alan kamu personelleri izinli sayılacak. Aynı zamanda yapılan resmi açıklamaya göre 1 Nisan'da okullar kapalı olacak ve buna bağlı olarak öğretmenler de izin yapacak.

Bankalar ise 1 Nisan resmi tatil olmadığından dolayı kapalı olmayacak. Bankalar, 1 Nisan Pazartesi sabahı normal çalışma saatinde çalışmaya başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayınlanan genelgeye göre eğitim kurumları oy vermeye hazır şekilde düzenlendiğinden ötürü seçimin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü okullar kapalı olacak.

Bunun dışında herhangi bir kurumun kapalı olduğuna dair resmi bir açıklamada bulunulmadı.