Haber Tarihi: 01 Nisan 2024 13:10 - Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024 13:10

Bankalar açık mı? 1 Nisan bankalar açık mı, tatil mi? 2024

31 Mart 2024 yerel seçimin sonlanmasının akabinde 1 Nisan Pazartesi günü bankaların açık olup olmayacağı gündeme geldi. Oylarını kullanan vatandaşlar, 1 Nisan Pazartesi bankaların çalışma durumunu merak ediyor. Peki 1 Nisan'da (bugün) bankalar açık mı? Seçimin ertesi günü bankalar çalışacak mı, kapalı mı olacak?

Bankalar açık mı? 1 Nisan bankalar açık mı, tatil mi? 2024
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Yerel seçimin tamamlanmasının akabinde YSK'nın uyguladığı yasaklar son buldu. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü bankaların hizmette olup olmadığı ise vatandaşların merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, 1 Nisan'da (bugün) bankalar açık mı? Seçimin ertesi günü bankalar çalışacak mı, kapalı mı olacak?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

1 Nisan'da sandık başında görev alan kamu personelleri izinli sayılacak. Aynı zamanda yapılan resmi açıklamaya göre 1 Nisan'da okullar kapalı olacak ve buna bağlı olarak öğretmenler de izin yapacak.

Bankalar ise 1 Nisan resmi tatil olmadığından dolayı kapalı olmayacak. Bankalar, 1 Nisan Pazartesi sabahı normal çalışma saatinde çalışmaya başlayacak.

1 NİSAN'DA KAPALI OLAN KURUMLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayınlanan genelgeye göre eğitim kurumları oy vermeye hazır şekilde düzenlendiğinden ötürü seçimin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü okullar kapalı olacak.

Bunun dışında herhangi bir kurumun kapalı olduğuna dair resmi bir açıklamada bulunulmadı.
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