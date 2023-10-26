Haber Tarihi: 26 Ekim 2023 17:44 - Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023 17:44

Ballkani Astana Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Ballkani Astana Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Ballkani Astana maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Ballkani Astana maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Astana, UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında deplasmanda Ballkani ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Ballkani Astana maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Ballkani Astana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ballkani Astana maçı canlı izleme detayları

Ballkani Astana Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen Spor İzle | Ballkani Astana Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor. Astana, deplasmanda Ballkani ile karşı karşıya gelecek. Peki, Ballkani Astana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ballkani Astana maçı şifresiz canlı izleme detayları…
BALLKANİ – ASTANA MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ



BALLKANİ – ASTANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Balkani - Astana maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ




UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:


19.45 Lille (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

19.45 Gent (Belçika) - Breidablik (İzlanda)

19.45 Ballkani (Kosova) - Astana (Kazakistan)

19.45 Lugano (İsviçre) - Club Brugge (Belçika)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere)



19.45 Fenerbahçe - Ludogorets (Bulgaristan)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya)

22.00 Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya)

22.00 Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan)

22.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka)

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