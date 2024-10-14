Haber Tarihi: 14 Ekim 2024 13:11 - Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 13:11

Bakanlar değişecek mi? MEB bakanı değişecek mi? 2024

Kabine toplantısı, son olarak 30 Eylül'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan yeni Kabine toplantısının tarihi ve saati belli oldu. Peki, Bakanlar değişecek mi? MEB bakanı değişecek mi? 2024

Bakanlar değişecek mi? MEB bakanı değişecek mi? 2024
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Yeni Kabine toplantısının tarihi en çok merak edilen konular arasında biri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kritik toplantıda son dönemde yaşanan olaylar ele alınacak.

Toplantının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Yeni Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine gündeminde neler var sorusu araştırılıyor.


KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ayda iki kez bir araya gelir.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısı 14 Ekim Pazartesi günü 15.00'da yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı'nda son zamanlarda yaşanan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin konuşulması beklenirken ekonomide son durum ve Ortadoğu'da İsrail'in saldırıları masaya yatırılacak.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ülkelerine yönelik temasları da konuşulacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI DEĞİŞTİ Mİ, DEĞİŞECEK Mİ?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir uçuşta gazetecilerin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede ve genel başkan yardımcıları düzeyinde bazı değişikliklerin olabileceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, bakanlar değişti mi soruları en çok aratılan konular arasında yer aldı. Vatandaşlar sorunun cevabını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanı olarak şu an için Yusuf Tekin görevine devam ediyor. Ancak konuya ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
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