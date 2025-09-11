Bakan Bak, büyükusta Ediz Gürel'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Dommaraju Gukesh'i mağlup eden büyükusta Ediz Gürel için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özbekistan'da düzenlenen FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yenen büyükusta Ediz Gürel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın Semerkant kentinde devam eden FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7. turunda, dünya satranç şampiyonu Hint büyükusta Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan büyükusta Ediz Gürel'i yürekten kutluyorum. Ülkemizi gururlandıran Ediz Gürel'e ve bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."

