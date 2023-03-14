Bahçeşehir Koleji, Rytas karşısında zafer peşinde!

Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Rytas'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, Rytas karşısında zafer peşinde!
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14 Mart 2023 17:01
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki beşinci maçında çarşamba günü Litvanya'nın Rytas ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 4 maçta galibiyet alamayan Bahçeşehir Koleji, bir üst tura yükselme şansını kaybetti.

Geride kalan 4 mücadelede 1 kez kazanan Litvanya temsilcisi Rytas, Telekom Bonn ve Manresa'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

İki ekip 2. hafta mücadelesinde Litvanya'da karşı karşıya gelmiş ve Rytas sahasında 95-88 kazanmıştı.

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