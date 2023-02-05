Bağkur EYT şartları nelerdir? 2023 son dakika Bağkur'lulara müjde

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EYT Bağkur şartları hakkında araştırmalar sürüyor. Yapılan son açıklamalar ile 8 Eylül 1999 yılı öncesinde sigorta giriş olanları kapsayan EYT düzenlemesinde doğumdan önce sigorta girişi olan kadın çalışanlara eksik prim gün sayılarını tamamlama imkanı sağlandığı vurgulanırken "EYT Bağkur şartları nelerdir?" sorusu gündeme geldi. İşte merak edilenler...Sigorta girişi 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanları kapsayan EYT'nin kanunlaşması için meclisten geçmesi bekleniyor. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden veya SGK'ya yapılacak. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında düzenleme ocak ayı içinde Meclise sunulacak. EYT – Emeklilikte yaşa takınlar hakkında yapılacak yasal düzenleme kapsamında 2 milyon 250 bin kişinin faydalanması beklenirken, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olup prim gün sayısını tamamlayanlar emekli olabilecek.Kadınlar: 5 bin prim günü, 20 yıl hizmet süresiErkekler: 5 bin prim günü, 25 yıl hizmet süresiKadınlar: 7 bin 200 prim günü, 20 yıl hizmet süresiErkekler: 9 bin prim günü, 25 yıl hizmet süresiKanun, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi yapılanlar için geçerlidir.AK Parti'li Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tamamlandığını ve Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı.Kanun teklifinin 2 ana başlık altında düzenlemeler içerdiğini belirten Elitaş, "İlki son derece geniş kapsamlı yapılandırma hükümleri, ikincisi ise vergi mevzuatında ve çeşitli kanunlarda düzenlemeler içermektedir. Öncelikle vatandaşlarımızın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçlarını yeniden yapılandırma kapsamına aldık. Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, üst kurullarca verilen idari para cezaları, 4207 sayılı kanun kapsamında tütün ürünlerinin zararlarını önleyici, önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun kaynaklı idari para cezaları gibi tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, madenlerden devlet hakkı, kaynak kullanımı destekleme primi borçları gibi hülasa ne tür borç olursa olsun yapılandırılarak ödenebilecek" dedi.Hazırladıkları teklifte 31 Aralık 2022 tarihini esas aldıklarını ve alacakların türüne göre bu tarih esas alınarak düzenlemeler yaptıklarını vurgulayan Elitaş, "31 Aralık 2022 ve öncesindeki bütün kamu ile ilgili yapılan alacaklar ve borçlar yapılandırma kapsamı içerisinde değerlendirilmiş oluyor. Bu noktada şunu belirtmek istiyorum ki, kanun metninde yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarıyla ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz. Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeyebilecek. İlk taksit ödemeleri de mayıs ayında yapılacak. Bu teklifte vatandaşlarımızın uzun taksit süresi isteklerini de yerine getiriyoruz. Bu kanunla yapılandırılan borçlar 48 ayda yani 4 yılda tahsil edilecek. Bugüne kadar yapılandırma 36 ay şeklindeydi. Ve yine daha önce olduğu gibi peşin ödemelerini ayrıca teşvik ediyoruz.Peşin ödeme yurtiçi ÜFE oranından yüzde 90 oranında indirim yapıyoruz. İdari para cezalarının peşine dönmesi halinde, aslından da yüzde 5 indirim gerçekleştiriyoruz. Yapılandırmaya devam edebilmek için mayıs ve haziran aylarının ilk taksitini devamlı ödemek şartı gerekiyor. Bir takvim yılında 3 taksiti ödememiş olanlara ve borçlarının son taksitini izleyen ayın sonuna kadar ödeme imkanı veriyoruz ve kanun hükümlerini ihlal etmemiştir sayıyoruz" diye konuştu.