Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü'ne kaç gün kaldı?

2023 Babalar Günü ne zaman, kaç gün kaldı heyecanla takip ediliyor. Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar gününde, birçok ülkede kutlanan Babalar Günü, başta evlatları olmak üzere babalarımıza ve baba yerine koyduklarımıza sevgimizi ifade etmek için ortaya çıkmış bir gündür. Sevgi, fedakarlık ve özverilerine olan saygıyı ve takdiri en çok hak eden insanlar olan babalarımızın bu özel gününü kutlamak isteyenler arama motorlarında 'Babalar Günü ne zaman 2023? Babalar Günü hangi gün, hangi tarihte, ayın kaçında?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü, bu yıl 18 Haziran Pazar günü kutlanacak.Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü.Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır.1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat,Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı,Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka,Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri,Stiline göre kıyafet, kartlık ya da cüzdan,Kullandığı veya sevdiği bir parfüm,Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri,Babanızın baş harfine göre kol düğmesi veya kemer.Babalar Günü ne zaman kutlanacak, her yıl aynı gün müdür diye merak ediyor olabilirsiniz. Babalar günü her yıl aynı güne denk gelmez. Örneğin Babalar Günü ne zaman 2024 yılı için sorusunun cevabı 16 Haziran iken, Babalar günü ne zaman 2025 yılı için sorusunun cevabı 15 Haziran'dır.Babalar Günü, dünya genelinde yayılmış ve birçok ülkede benimsenmiştir. Türkiye de bu ülkelerden biridir. Türkiye'de Babalar Günü, ilk kez 1981 yılında kutlanmaya başlamıştır. Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü Babalar Günü olarak kutlanmaktadır.