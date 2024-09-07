Haber Tarihi: 07 Eylül 2024 11:56 - Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2024 11:56

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? 2024

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Avrupa'da yaşayan ve yatırımı olan yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Avrupa Bölgesi'nde açıklanacak olan eylül ayı faiz kararı piyasanın odağında yer alırken gözler Lagarde'den gelecek açıklamaya çevrildi. Dolar, altın, borsa ve kripto para tarafında yatırımı olan binlerce kişi, ECB'nin eylül ayı faiz kararının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, eylül ayı ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? 2024
Abone Ol
Eylül ayı ECB Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısı için bekleyiş sürüyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin eylül ayında açıklanacak olan faiz kararı için faiz indirimine gitmesi muhtemel olarak değerlendirilyor Peki, eylül ayı ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu eylül ayı faiz toplantısı takvimi belli oldu.

Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 12 Eylül 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, gelecek hafta ECB'nin açıklayacağı faiz kararının da piyasaların odak noktasında bulunduğunu belirterek, bankanın politika faizinde 25 baz puanlık indirime gitmesinin beklendiğini, yatırımcıların ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarında bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu arayacağını ifade etti.

ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin de ABD ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle 3,65 ile 2 Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, haftayı 19 baz puan azalışla yüzde 3,72'den tamamladı. Dolar endeksi, yüzde 0,5 gerileyerek 101,2 seviyesine, altının ons fiyatı da yüzde 0,2 azalışla 2 bin 497 dolara geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, artan resesyon endişeleri ve başta Çin tarafında olmak üzere zayıf talebin sürmesi endişeleriyle haftayı yüzde 7,2 düşüşle 71,4 dolardan tamamladı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

e-YDS sonuçları ne zaman açıklanır, açıklanacak? 2024 Gündem e-YDS sonuçları ne zaman açıklanır, açıklanacak? 2024
Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu için olay sözler! Galatasaray Portekiz'de Kerem Aktürkoğlu için olay sözler!
Pasha Group, Fenerbahçe Beko'ya sponsor oldu Fenerbahçe Pasha Group, Fenerbahçe Beko'ya sponsor oldu
Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi Spor Toto 1. Lig Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi
Hatayspor, Aboubakar'ı ikna etti Transferler Hatayspor, Aboubakar'ı ikna etti
San Marino'nun tarihi galibiyeti! Dünya Futbolu San Marino'nun tarihi galibiyeti!
Chelsea'de, Todd Boehly hisselerini satışa çıkarıyor Futbol Chelsea'de, Todd Boehly hisselerini satışa çıkarıyor
Cristiano Ronaldo, rekordan rekora koşuyor! Dünya Futbolu Cristiano Ronaldo, rekordan rekora koşuyor!
Galatasaray'ın rekor gelir planı Galatasaray Galatasaray'ın rekor gelir planı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Victor Osimhen için flaş iddia: Galatasaray'ı üzebilir!
2
Fenerbahçe'de mutlu son: Medina
3
Galatasaray taraftarından Henry Onyekuru çılgınlığı!
4
Beşiktaş'tan sürpriz Sadio Mane hamlesi!
5
Adrien Rabiot için çarpıcı Galatasaray iddiası
6
Galatasaray'a gönderilmeyen Arias, Fluminense'de isyan çıkarttı
7
Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşmeyle dev zam!

SON HABERLER

yukarı ok