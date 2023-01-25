Askerlik yerleri açıklandı mı? 2023 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet Askerlik sorgulama

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

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Askerlik yerleri ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Asker adayları, MSB'den gelecek 2023 Şubat celbi duyurusuna odaklanmıştı. TSK'da silah altına alınacak olan yedek astsubay aday adayı, yedek subay aday adayı, ile er statüsündeki yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. İşte 2023 MSB, e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı...MSB, Şubat, Mart, Nisan celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak tarihinde e-Devlet duyuruldu. Asker adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.MSB tarafından yapılan duyuruda,"Şubat/Mart/Nisan 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlendi." ifadelerine yer verildi.Yedek subay/astsubay adayları ve erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 02 Şubat 2023Er (2'nci Grup): 02 Mart 2023Er (3'üncü Grup): 06 Nisan 2023e-Devlet askerlik sorgulama https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabilecek. Askere gidecek kişiler askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekiyor. e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapıldıktan daha sonra açılan pencerede arama bölümüne "Milli Savunma Bakanlığı" yazın ve ekrana yansıyan sekmeye tıklayın. Milli Savunma Bakanlığı kategorisinin altında askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.