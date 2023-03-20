Asgari ücrete zam gelecek mi? 2023 asgari ücrete ara zam geldi mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2023 yılı net asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 8506 TL şeklinde duyurulmuştu. Komisyonun çalışmaları neticesinde yüzde 54,66 zamlanan asgari ücrette ikinci ara zam konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız' ifadelerini kullandığı ara zam konusu hakkında açıklama yapan Bakan Bilgin, "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir." dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilgin şunları söyledi.Asgari ücreti 455-460 dolar arasına çıkararak Türkiye'nin ekonomik gücünü gösterdik. Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var.Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da ara zam konusu hakkında Bakan Vedat Bilgin, " Burada sayın Cumhurbaşkanımızın desteği var. Asgari ücretlerin üzerindekini de koruyacak politika izliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Önümüzdeki yıl sonunda yüzde 20'leri göreceğiz, endişe etmeyin' dedi. 1 yıl önce savaş, pandemi olacağını biliyor muyduk? Olağanüstü şeyler olmazsa bizi yıl sonuna kadar götürecek asgari ücret belirledik. Olağanüstü şartlarda yeniden müdahale ederiz, geçen sene nasıl Temmuz ayında müdahale ettiğimiz gibi. İhtiyaç olursa geçen sene gibi zam yapılabilir." demişti.2022 Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2023 yılında 8506 lira oldu. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net olarak da 8.506,80 olarak belirlendi. Buna göre; 2022 Ocak ayına göre net asgari ücret artış oranı % 100, 2022 Temmuz ayına göre % 54,66, yıllık ortalama artış oranı ise % 74,43 olarak artış gösterdi.Deprem bölgesinde çalışanların gelirinin artırılması ve istihdam teşviki için, brüt asgari ücretin net ücret olarak ödeneceği iddia edildi. Türkiye ekonomisinin yüzde 10'unu oluşturan deprem bölgesindeki 11 ilde meydana gelen hasarlar, sanayi üretimini olumsuz etkilerken deprem sebebiyle işgücünün önemli bölümünün başka illere göç etmesi de üretimi aksattı.Bölgedeki işverenlerin ise üretime devam edebilecek tesislerin eleman azlığı sebebiyle üretimini aksatmaması için, SGK primlerinin belirli bir süre için SGK yerine işçiye ödenmesi talebinde bulundukları öne sürüldü. Kısa süre içinde yayılan 'asgari ücrete brüt güncellemesi' haberinin ardından konuya ilişkin çalışma başlatıldığı iddiaları da gündemdeki yerini aldı.Asgari ücret 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 10.008 lira olarak belirlenmişti. Bundan yüzde 14 SGK primi( 1401 lira), yüzde 1 işsizlik sigortası primi (100 lira) olmak üzere 1501.20 liralık kesinti yapılıyordu. Asgari ücrette brüt formülünün hayata geçirilmesi halinde, deprem bölgesindeki bir asgari ücretlinin eline 10.008 lira geçecek.Sabah Gazetesi'nin haberine göre Depremde zarar gören fabrikaların yeniden inşası, sanayi bölgelerinin ayağa kaldırılması için acil eylem planı yaşama geçirilirken, çalışma hayatında da yeni tedbirler devreye alınıyor. Bölgedeki istihdam kayıplarını önlemek için de en yüksek teşvikler uygulanacak, işletmelere 10 yıllık prim desteği verilecek, Kurumlar Vergisi yüzde 90 indirimli uygulanacak.