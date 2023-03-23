Arkas Spor rotadan çıktı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde dün evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup olan Arkas Spor, art arda 6'ncı yenilgisini alarak ilk 4 yarışında geride kaldı.



Son galibiyetini 15 Ocak'ta deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup ederek alan İzmir temsilcisi daha sonra sırasıyla Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'ye 3-2, Halkbank ve Ziraat Bankkart'a 3-0 (D), Fenerbahçe HDI Sigorta, Cizre Belediyespor (D) ve Bursa BŞB'ye 3-1 mağlup oldu.



Ligde 12 galibiyet ve 36 puanla 6'ncı sırada yer alan mavi-beyazlılar, pazar günü Develi Belediyespor deplasmanında kötü gidişe nokta koymayı hedefliyor.









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