Haber Tarihi: 27 Nisan 2024 10:44 - Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 10:44

Arka Sokaklar'a Şevket Çoruh (Mesut) geri dönecek mi?

'Arka Sokaklar'da 17 sezon boyunca Mesut Güneri karakterini canlandıran Şevket Çoruh'a yeniden teklif götürüldü. Çoruh'la yeniden görüşmelerin başladığı öne sürüldü. Peki, Arka Sokaklar'a Şevket Çoruh (Mesut) geri dönecek mi?

Arka Sokaklar'a Şevket Çoruh (Mesut) geri dönecek mi?
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Kanal D'de izleyicilerle buluşan 'Arka Sokaklar' dizisi için oyuncu Şevket Çoruh'a teklif götürüldü. Çoruh'un Now'da yayınlanan dizisi 'Korkma Ben Yanındayım' ekrana veda edecek. Arka Sokaklar'a Şevket Çoruh (Mesut) geri dönecek mi?

ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Arka Sokaklar'da 17 sezon boyunca Mesut Güneri rolünü canlandıran Çoruh'la yeniden görüşmelerin başladığı öne sürüldü.

DİZİNİN 19. SEZONU ÇEKİLECEK Mİ?

Geçen yıl Erler Film imzalı 'Arka Sokaklar'ın hakları, yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle Kanal D İç Yapımlar'ın şirketi D Media tarafından devralındı. Şirketin anlaşması Haziran ayında sona erecek. Türker İnanoğlu'nun 2 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından dizinin 19. sezonunun çekilip çekilmeyeceği bilinmiyor.
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