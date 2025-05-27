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Arda Turan'ın yeni takımı Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı.

calendar 27 Mayıs 2025 21:42 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 21:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Arda Turan'ın yeni takımı Shakhtar Donetsk
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Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini açıkladı.
Ukrayna ekibi, 38 yaşındaki genç teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Arda Turan, imzasının ardından, "Zengin bir tarihe ve büyük geleneklere sahip Shakhtar Donetsk'e katıldığım için gurur duyuyorum. Bu takım, Avrupa çapında tanınan ve her maçı kazanma hırsına sahip bir takım. Kulübün mirasına katkıda bulunmaya ve oyunumuzla taraftarlarımıza mutlu anlar yaşatmayı umuyorum. Ukrayna ve Avrupa'da kupa kazanmak için son derece motiveyiz." dedi.

EYÜPSPOR'U SÜPER LİG'E TAŞIDI

Arda Turan, nisan 2023'te başına geçtiği Eyüpspor'u Süper Lig'e taşıma başarısı göstermişti. Genç teknik adam, İstanbul ekibinin başında çıktığı toplam 84 maçta 1.77 puan ortalaması yakaladı.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, bu sezon Süper Lig'de 53 puan toplamıştı.





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