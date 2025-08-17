Arda Güler, Real Madrid'de başrol olacak!

YAZ DÖNEMİNDE GELİŞİM

BAŞROL BEKLENTİSİ

İLK 11'DE SAHNE ALMASI BEKLENİYOR

A Milli Takım ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yeni sezonda farklı bir hikaye yazmaya hazırlanıyor. Marca gazetesi, oyuncunun gelişimini övgü dolu ifadelerle manşetine taşıdı.Marca, Arda Güler'in yaz dönemi boyunca fiziksel olarak güçlendiğini ve ikili mücadelelere karşı daha dirençli hâle geldiğini vurguladı.Xabi Alonso yönetiminde takımın başrol oyuncularından biri olması beklenen Arda Güler için Marca, "Artık kısa süre forma giymek yerine başrol oynayacak. Duran toplarda sorumluluk alıyor, bu da kilit bir oyuncu olmaya aday olduğu bir diğer rol." yorumunu yaptı.Sezonun açılış maçında Real Madrid'in Osasuna ile karşılaşacağı belirtilirken, Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Genç yıldızın performansı, taraftarlar tarafından merakla takip edilecek.