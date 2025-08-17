17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-052'
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-052'
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
2-252'
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-278'
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Arda Güler, Real Madrid'de başrol olacak!

Marca Gazetesi, Arda Güler için bu sezonun bambaşka olacağını yazdı.

Arda Güler, Real Madrid'de başrol olacak!
A Milli Takım ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, yeni sezonda farklı bir hikaye yazmaya hazırlanıyor. Marca gazetesi, oyuncunun gelişimini övgü dolu ifadelerle manşetine taşıdı.

YAZ DÖNEMİNDE GELİŞİM

Marca, Arda Güler'in yaz dönemi boyunca fiziksel olarak güçlendiğini ve ikili mücadelelere karşı daha dirençli hâle geldiğini vurguladı.


BAŞROL BEKLENTİSİ

Xabi Alonso yönetiminde takımın başrol oyuncularından biri olması beklenen Arda Güler için Marca, "Artık kısa süre forma giymek yerine başrol oynayacak. Duran toplarda sorumluluk alıyor, bu da kilit bir oyuncu olmaya aday olduğu bir diğer rol." yorumunu yaptı.

İLK 11'DE SAHNE ALMASI BEKLENİYOR

Sezonun açılış maçında Real Madrid'in Osasuna ile karşılaşacağı belirtilirken, Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Genç yıldızın performansı, taraftarlar tarafından merakla takip edilecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
