Haber Tarihi: 03 Ocak 2024 10:32 - Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 10:32

Aralık ayı enflasyon farkı açıklandı mı? 2024 memur zammı açıklandı mı?

Son dakika haberi… Aralık ayı enflasyon farkı ile 2024 memur zammı açıklanacak. Memur maaşı zammı ve emekliye zam için milyonlarca vatandaşın gözü kulağı yılın son enflasyon rakamlarındayken TÜİK aralık ayı enflasyonunu açıkladı! 6 aylık enflasyon farkı için belirleyici olan 2023 yılının son TÜFE verisi netleşti. Peki Aralık ayı enflasyon farkı açıklandı mı? 2024 memur zammı açıklandı mı?

Aralık ayı enflasyon farkı açıklandı mı? 2024 memur zammı açıklandı mı?
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Enflasyon oranları, Aralık ayı için açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93 arttı. Memur maaş zammı ve emekli maaş zammı gibi bilgiler, Aralık ayı enflasyon oranı ile netlik kazandı. Mevcut sözleşme tutarlarının üzerine TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyonunu da ekleyecek olan emekli ve memurlar, yeni ayda alacakları maaş tutarlarını öğrenebilecek. İşte, 3 Ocak TÜİK enflasyon oranı hakkında detaylı bilgiler 

Aralık Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %64,77, aylık %2,93 artış gösterdi. Bu veriler, ekonomik göstergeleri değerlendirmek ve gelecek beklentilere dair önemli ipuçları sunmak adına büyük önem taşıyor.



Enflasyon Beklentisi Ne Yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Katılımcıların cari yıl sonu Tüketici Enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,23 iken, bu dönemde yüzde 65,39 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 43,94 iken, şu anki anket döneminde yüzde 41,23 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 25,09 ve yüzde 24,82 olarak belirlendi.

12 Aylık Enflasyon Beklentileri

2023 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,57 olasılıkla yüzde 36,00–39,99 aralığında, yüzde 48,15 olasılıkla yüzde 40,00–43,99 aralığında, yüzde 12,85 olasılıkla ise yüzde 44,00–47,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



24 Aylık Enflasyon Beklentileri

Aynı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,90 olasılıkla yüzde 18,00–22,99 aralığında, yüzde 40,24 olasılıkla yüzde 23,00–27,99 aralığında, yüzde 17,73 olasılıkla ise yüzde 28,00–32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Bu gelişmeler doğrultusunda enflasyon oranındaki değişiklikler, kıdem tazminatı gibi kalemlerde güncellemelere yol açabilir.
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