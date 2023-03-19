Haber Tarihi: 19 Mart 2023 12:13 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023 12:13

AÖF ONLİNE MI OLACAK? 2023 Açıköğretim (AÖF) bütünleme sınavları online mı olacak?

AÖF sınavları online mı (2023) yapılacağı merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi güz yarıyılı ara sınav ve dönem sonu sınav tarihleri ile ilgili olarak detayları yayımladı. Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmış ve yeni bahar dönemi sınav takvimi bekleniyordu. Başarısız olan ve ortalama yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sonunda yaz okulu sınavları organize edilecek. AÖF ara sınavları dönem ortalamasına %30, dönem sonu sınavları ise %70 etki edecek. İki sınavın ortalaması alınarak dönem sonu başarı durumu ortaya çıkacak.. Peki AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? 2023 Bahar dönemi Açıköğretim Fakültesi sınavları ne zaman yapılacak? İşte akademik takvim ve sınav tarihleri...

AÖF ONLİNE MI OLACAK? 2023 Açıköğretim (AÖF) bütünleme sınavları online mı olacak?
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AÖF sınavları nisanda yapılacak. Sınava sayılı haftalar kala en çok merak edilen konu sınavların nasıl yapılacağı... Günler ilerledikçe öğrenciler bilgi almak adına "AÖF sınavı online mı, yüz yüze mi?" diye soruyor. 
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
Pandemi döneminde Anadolu Üniversitesi, online (çevrimiçi) sınav sistemine geçmişti. Öğrenciler YÖK'ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor.

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi sınavları birçok ilde düzenleniyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Elazığ ve Şanlıurfa gibi iller etkilendi.

Bu bölgedeki okulların durumuna göre Anadolu Üniversitesi sınavların yapılış şekline karar verecek. Henüz sınavların internet üzerinden mi yoksa okul ortamında mı yapılacağı bilgisi açıklanmadı.

AÖF sınavlarının online olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Konuya dair bir duyuru yayınlandığında detaylar haberimize eklenecek.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDEN ONLİNE SINAV KARARI

Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav kararı da merak ediliyordu.Atatürk Üniversitesi , Vize sınavları internet üzerinden ara (Vize) Sınavı üç oturumda gerçekleşecek. 1. ve 2.Oturum 8 Nisan 2023 tarihinde. 3. Oturum ise 9 Nisan 2023 tarihinde yapılacak.

AÖF ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR

Anadolu Üniversitesi son olarak pandemi döneminde öğrencilerin sınavlarını online olarak düzenledi. Sınavlar, anadolu.edu.tr adresi üzerinde bulunan çevrimiçi sınav otomasyonundan yapılıyor.

Sınavlarda öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru yönetilirken bu soruların yanıtlanması için 30 dakika sınav süresi veriliyor. Sınavlarda ders geçme notu 35 olarak belirlenirken vize sınavları %30, dönem sonu (final) sınavları ise ortalamada %70 etkili oluyor.


Öğrenciler anadolu.edu.tr adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınavları başlatıyor. Online sınav kararı alınması durumunda sınavların benzer şekilde yapılması öngörülüyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SINAV TAKVİMİ

Anadolu Üniversitesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınav takvimi güncellendi. Buna göre ara sınav olarak bilinene vize sınavları 15-16 Nisan tarihinde düzenlenecek.

Sınavlarda öğrencilere ders seçim ekranında belirttikleri derslerden 20 soru ve 30 dakika sınav süresi verilecek. Henüz Açıköğretim Fakültesi sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağına ilişkin resmi açıklama gelmedi.
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