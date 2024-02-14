Haber Tarihi: 14 Şubat 2024 17:54 - Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 17:54

Antalya'da okullar tatil mi? 15 Şubat 2024 Yarın Antalya'da okullar tatil mi?

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve yağış nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı gelmişti. Antalya'da şiddetli yağışın sürmesi yaşam şartlarını olumsuz etkiledi. Peki, Okullar yarın tatil mi? 15 Şubat günü Antalya'da okullar tatil mi?

Antalya'da okullar tatil mi? 15 Şubat 2024 Yarın Antalya'da okullar tatil mi?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından şiddetli yağış, yaşam koşullarını olumsuz etkiledi. Antalya'da süren kuvvetli yağışın ardından birçok öğrenci okulların tatil edilip edilmediğini merak etti. Peki, okullar yarın tatil mi? 14 Şubat Çarşamba günü okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Antalya'yı etkisi altına alan kuvvetli yağışın ardından okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. 14 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili resmi açıklama valilikten geldi.

ANTALYA'DA OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇELER

Antalya'da olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde okullarda eğitime bugün için ara verildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde dün geceden bu yana devam eden kuvvetli yağış, sel ve taşkınların ardından hayatın normale dönmesi için tüm kurum, kuruluş ve gönüllü vatandaşlarımızla beraber çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, yaptığımız son değerlendirme neticesinde, halen devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle, eğitim başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde aksama olmaması ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için; 14 Şubat 2024 tarihinde, 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa); eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır.

Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat 2024 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

5 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Antalya'da olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde okullarda eğitime yarın için ara verildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde dün geceden bu yana devam eden kuvvetli yağış, sel ve taşkınların ardından hayatın normale dönmesi için tüm kurum, kuruluş ve gönüllü vatandaşlarımızla beraber çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede, yaptığımız son değerlendirme neticesinde, halen devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle, eğitim başta olmak üzere, kamu hizmetlerinde aksama olmaması ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için; 14 Şubat 2024 tarihinde, 5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa); eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan 0-6 yaş arası çocuğu olan kadın kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacaktır.

Antalya merkez ilçelerinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat 2024 Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edilmiştir. 5 merkez ilçemizde kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
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